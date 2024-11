Meurtre de Thomas à Crépol : un an après, des moyens importants déployés pour l’enquête, le principal suspect toujours non-identifié

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, Thomas, un adolescent de 16 ans, a été poignardé à mort lors d’un bal dans le comité des fêtes de Crépol, village drômois de 500 habitants. Un après le drame, le suspect ayant porté le coup mortel n’a toujours pas été identifié.

Une affaire qui a suscité l’émoi de tout un pays. Il y a un an, jour pour jour, Thomas Perotto, 16 ans, a été tué à coup de couteau au cœur et à la gorge à Crépol dans la Drôme. L’adolescent avait été attaqué lors d’un bal d’hiver dans le comité des fêtes. Au moment des faits, soit dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, la victime était accompagnée par un de ses frères aînés et quelques amis.

À l’époque, quatorze personnes, accusées d’avoir provoqué une rixe conduisant à la mort de Thomas, avaient été interpellées. Malgré le placement en détention provisoire de huit d’entre elles dans le cadre de cette même affaire, le principal suspect ayant porté le coup de couteau mortel n’a toujours pas été identifié en dépit des centaines d’auditions qui ont été menées jusque-là.

De leur côté, les juges d’instruction assurent que l’enquête est toujours en cours afin de connaître l’identité du principal suspect. Au cours d’une réunion avec plusieurs victimes et familles de victimes, mardi 12 novembre, ils ont expliqué les moyens mobilisés pour la manifestation de la vérité. Pour eux, la justice suit son cours et des moyens «importants» sont toujours mobilisés, selon France Bleu Ardèche.

Une version que Me Alexandre Farelly, avocat de la famille de Thomas, a refute toute «avancée» dans le dossier. «Il n'y a pas eu d'avancée dans ce sens, cette réunion n'a pas permis à la famille d'avancer sur la compréhension de ce qui s'est passé», a-t-il déclaré à nos confrères.

«On sait que c'est long, on nous a dit que ça allait encore être long, on l'accepte au prix de la rigueur (…) Imaginez votre pire cauchemar, imaginez que vous ne vous réveilliez jamais, vous avez un début de réponse», a-t-il ajouté.

«il y a de nombreuses constitutions de parties civiles de victimes collatérales»

Dans cette affaire, plusieurs dizaines de personnes se sont constituées parties civiles. Parmi celles-ci, certaines ont été blessées physiquement tandis que d’autres moralement.

Pour Me Isabelle Ceyte, lors de la réunion du mardi 12 novembre, «il y a de nombreuses constitutions de parties civiles de victimes collatérales, cette réunion avait pour objectif de répondre à certaines interrogations, notamment à celles des parties civiles qui n'ont pas été entendues».

Le décès de Thomas a entraîné de vives réactions de la part des personnalités politiques, issues de tout rang, à commencer par le président de la République Emmanuel Macron, qui a parlé de «terrible assassinat» et d'«agression qui nous a tous marqués» lors d'un congrès des maires à l'Elysée.