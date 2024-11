Rouen : un homme décède au commissariat quelques heures après son interpellation, une enquête ouverte

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte ce lundi 18 novembre, a annoncé le procureur de la République de Rouen, après la mort d’un homme dans l’enceinte du commissariat de la ville.

Le procureur de la République de Rouen a indiqué ce lundi 18 novembre avoir ouvert une enquête en recherche des causes de la mort d'un homme décédé au commissariat de la ville peu après son interpellation, dans la nuit de samedi 16 à dimanche 17 novembre.

«Le défunt, né en 1986, avait été interpellé en fin de soirée à la suite de l’appel d’un voisin à police secours, qui s’inquiétait des coups donnés dans le mur de sa voisine par un homme depuis plusieurs jours», a expliqué dans un communiqué consulté par l'AFP le procureur Sébastien Gallois.

«Un excès de toxiques» envisagé

«L’interpellation s’est révélée très compliquée en raison d’une probable consommation de stupéfiants», a-t-il souligné.

Lorsque l'homme est arrivé au commissariat, dans la salle d'accueil, «il a refusé de s'asseoir et s’est allongé au sol. «Quelques minutes plus tard, les policiers ont constaté qu’il ne respirait plus» et il n'a pas pu être réanimé, a ajouté le procureur de Rouen.

Une autopsie va être réalisée, mais «à ce stade, l’hypothèse d’un décès par excès de toxiques est privilégiée», selon Sébastien Gallois.