Affaire Pierre Palmade : à quelle peine le comédien pourrait-il être condamné ?

Pierre Palmade comparaît mercredi 20 novembre devant le tribunal correctionnel de Melun. Il est accusé de «blessures involontaires» aggravées par la prise de drogues. La peine pourrait être alourdie puisque le comédien était en état de récidive légale au moment des faits.

Ce mercredi 20 novembre, le tribunal correctionnel de Melun doit se pencher sur l’affaire liée à l’accident survenu le 10 février 2023 à Villiers-en-Bière, un village au sud de Melun (Seine-et-Marne), impliquant Pierre Palmade. Au cours de la collision, et alors que l’humoriste de 56 ans était sous l’emprise de stupéfiants, une femme de 27 ans, enceinte de six mois au moment des faits, a perdu l’enfant qu’elle portait.

Bien que l’«homicide involontaire» avait été retenu au début de l’enquête, ces charges ont été abandonnées le 27 mai 2024 lorsqu’un collège d’experts a conclu que le bébé de la victime n’était pas vivant à la naissance. De plus, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un enfant qui n’est pas né n’existe pas en tant que personne légale.

Jusqu'à 14 ans de prison et 200.000 euros d'amende

Dans ce cadre, Pierre Palmade sera jugé, ce mercredi, pour «blessures involontaires» aggravées par la prise de drogues, comme l’avait indiqué le parquet de Melun. De plus, compte tenu de l’état de récidive légale de l’humoriste au moment des faits, la peine risquerait de s’alourdir, et le comédien pourrait être condamné à la peine de quatorze ans d’emprisonnement et 200.000 euros d’amende.

Pour comprendre cette peine, qui pourrait être prononcée ce mercredi, il convient de se pencher sur la première circonstance aggravante : la prise de drogues le soir des faits. En effet, au lendemain de l’accident, et alors qu’il a été hospitalisé, Pierre Palmade avait été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution.

Le comédien avait évoqué publiquement son addiction à la 3-méthylméthcathinon, dite 3-MMC, une drogue de synthèse faisant partie de la famille des cathinones. Celle-ci est consommée sous forme de poudre, de cristaux ou de comprimés.

Pierre Palmade déjà condamné pour acquisition de stupéfiants

Aussi, et comme évoqué auparavant, il faut savoir qu’au moment des faits, Pierre Palmade était en état de récidive légale. L’homme avait déjà été condamné en 2019 pour acquisition de stupéfiants.

Les peines prévues par le Code pénal pour des blessures involontaires varient en fonction de la gravité des blessures de ou des victimes.

En règle générale, s’il y a eu une incapacité totale de travail d’une durée de plus de 3 mois, le responsable de l’accident encourt 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. S’il y a une circonstance aggravante, les peines prévues pour l’auteur sont de 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende. Et s’il y a deux circonstances aggravantes, les peines sont de 7 ans de prison et 100.000 euros d’amende.

Ainsi, le nombre total de victimes dans cet accident, l’incapacité totale de travail pour les victimes, la conduite sous l’emprise de stupéfiants et l’état de récidive de Pierre Palmade au moment des faits pourraient participer à l’alourdissement de la peine.