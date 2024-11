Cycliste poignardé à Rennes : trois individus placés en garde à vue

Un cycliste de 25 ans a été poignardé dans le centre-ville de Rennes dans la soirée du lundi 18 au mardi 19 novembre. Alertés juste avant minuit, les secours ont rapidement pris en charge le jeune homme et l'ont emmené au CHU de Rennes.

Dans la soirée du lundi 18 au mardi 19 novembre, un homme de 25 ans a été poignardé alors qu’il circulait à vélo dans le centre historique de Rennes (Ille-et-Vilaine). Pris en tenaille par trois assaillants, il a été blessé au ventre.

Les secours ont été alertés juste avant minuit et il a été rapidement pris en charge et emmené au CHU de Rennes. Trois individus âgés de 18 à 20 ans ont été interpellés peu après les faits. Leur garde à vue a été prolongée et les investigations se poursuivent.

La victime a été rapidement prise en charge et a pu sortir de l’hôpital ce matin après avoir reçu les soins nécessités par ses blessures. Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte. Depuis le début du mois, plusieurs personnes ont été agressées à l’arme blanche dans la commune bretonne.

La semaine dernière, un homme de 49 ans est décédé après avoir reçu un coup de couteau dans le dos. Le 3 novembre dernier, deux hommes avaient été poignardés en l’espace de quelques heures.