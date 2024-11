Enlèvement de Santiago : l’appel du parquet contestant le placement sous contrôle judiciaire de la mère examiné ce mardi

Ce mardi 19 novembre, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris doit examiner l’appel du parquet, en date du 8 novembre 2024, contestant le placement sous contrôle judiciaire de la mère de Santiago, grand prématuré ayant été enlevé par ses parents lorsqu’il avait 17 jours à l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois fin octobre.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris doit examiner, ce mardi 19 novembre, l’appel du parquet de Bobigny, le 8 novembre dernier, de la décision de placement sous contrôle judiciaire de la mère du petit Santiago.

Ce dernier, grand prématuré âgé de 17 jours au moment des faits, avait en effet été enlevé à l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois dans la nuit du 21 au 22 octobre avant d’être retrouvé, trois jours plus tard, dans un hôtel d’Amsterdam avec ses parents. La mère de l’enfant avait ensuite accepté son extradition vers la France tandis que le père a opté pour une procédure plus longue.

À la suite de sa remise aux autorités françaises, la mère de Santiago a été mise en examen du chef d’enlèvement, séquestration d’un mineur de 15 ans en bande organisée, et privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité.

Le père de Santiago comparaîtra devant la justice néerlandaise en décembre

Le parquet de Bobigny et le juge d’instruction avaient requis son placement en détention provisoire. Or, lorsqu’elle a été présentée au juge des libertés et de la détention, la mère de Santiago a finalement été placée sous contrôle judiciaire. Une décision que le parquet a contestée.

Quant à Santiago, le parquet a indiqué, dans un communiqué en date du 8 novembre, que le nourrisson est revenu en France le 1er novembre. Il a été hospitalisé et «fait désormais l’objet d’un placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance», a noté le ministère public.

De son côté, et selon une information que CNEWS a révélé le 8 novembre, le père de Santiago comparaîtra devant le juge néerlandais le 19 décembre prochain. Au cours de cette audience publique, l’homme de 23 ans pourrait être fixé sur son sort.