Affaire Pierre Palmade : tout savoir sur le procès du comédien qui débute, plus d’un an et demi après les faits

L'affaire touche-t-elle à sa fin ? Ce mercredi 20 novembre, Pierre Palmade doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Melun, en Seine-et-Marne, dans le cadre de son procès qui se tient ce jour pour «blessures involontaires». Les faits relatifs à cette affaire remontent au 10 février 2023.

En début de soirée, vers 19h, l’humoriste, au volant de son véhicule et sous l’emprise de stupéfiants, avait percuté une voiture arrivant dans le sens inverse près de Villiers-en-Bière, un village au sud de Melun.

L’accident a fait quatre blessés, à savoir Pierre Palmade, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de six mois au moment des faits. À l’issue de la collision, les deux passagers du comédien avaient pris la fuite. Les quatre blessés, eux, ont été transportés à l’hôpital, leur pronostic vital ayant été initialement engagé.

Malheureusement, en raison de cet accident, la femme a perdu son enfant. Au lendemain des faits, soit le 11 février 2023, Pierre Palmade avait été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Ainsi, une enquête a été ouverte par le parquet de Melun pour «homicide et blessures involontaires».

Pierre Palmade en état de récidive légale lors de l'accident

Quatre jours plus tard, Pierre Palmade et ses deux passagers ont été arrêtés et placés en garde à vue. À l’issue de celle-ci, le comédien a été mis en examen pour «homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale». Car oui, au moment de l’accident, Pierre Palmade était en état de récidive légale, l’humoriste ayant été déjà condamné en 2019 pour acquisition de stupéfiants.

Après sa mise en examen, Pierre Palmade a été assigné dans un service d’addictologie sous bracelet électronique. Une décision contestée par le parquet qui a décidé de faire appel, le ministère public ayant requis un placement en détention provisoire. Dans le même temps, les deux passagers du comédien, un Marocain de 33 ans et un Français de 34 ans, ont été placés sous le statut de témoin assisté pour «non-assistance à personne en danger».

Mais l’affaire prend une autre tournure lorsque, le 25 février 2023, Pierre Palmade est victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Il a alors été transféré à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne.

Le 27 février, l’appel du parquet est examiné par la chambre des instructions de la cour d’appel de Paris et celle-ci confirme le placement en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet, de Pierre Palmade. Une mesure que le comédien a effectué à l’hôpital.

Après la décision de son placement en détention provisoire, Pierre Palmade dépose une demande de mise en liberté. Une requête qu’il a réussi à obtenir le 7 mars 2023, date à laquelle la cour d’appel de Paris a ordonné la remise en liberté de l’humoriste, tout en gardant son placement sous contrôle judiciaire.

«J'ai bousillé la vie d'une famille»

À l’époque, le parquet avait fait appel de cette décision de la cour d’appel de Paris, sans obtenir gain de cause. L’humoriste est, depuis, placé sous contrôle judiciaire.

Convoqué devant un juge d’instruction à la fin de septembre 2023, Pierre Palmade est revenu sur l’accident, se disant horrifié d’avoir «bousillé la vie d’une famille». «Je m’endors et je me lève avec cela», a-t-il dit.

«Je suis obsédé par ça, par le bébé qui est mort (...). Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien», a-t-il ajouté.

Il fallait attendre le 27 mai 2024 pour que l’enquête soit requalifiée. Ce jour-là, le parquet a annoncé que Pierre Palmade sera uniquement jugé pour «blessures involontaires, aggravées par la prise de drogues».

La décision s’explique par le fait que la juge n’a pas retenu le chef d’homicide involontaire à propos du fœtus, une réflexion qui a longtemps fait parler depuis l’accident puisque l’expertise menée visait à savoir si le bébé de la passagère percutée par l’humoriste était mort ou non avant l’accouchement.

«On avait un fœtus qui allait naître, vivant et viable»

Finalement, un collège d’experts a conclu que le bébé de la victime n’était pas vivant à la naissance. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un enfant qui n’est pas né n’existe pas en tant que personne légale. Ainsi, les charges «d’homicide involontaire» ont été abandonnées.

«Juridiquement, pour qu'il y ait un homicide, il faut qu'il y ait un être vivant qui soit mort. Et là, on avait un fœtus qui allait naître, vivant et viable et qui n'a pas pu vivre à cause de l'accident. Il y a un lien de causalité direct entre la mort de cet enfant et l'accident. Et juridiquement, on n'en tire aucune conséquence», avait réagi l’avocat des victimes, Mourad Battikh, à la suite de l’abandon des charges «d’homicide involontaire».

Et de poursuivre : «Il y a un élément intentionnel. Quand on prend un cocktail de drogues pendant plusieurs jours, on décide de se mettre dans cet état et de consommer à outrance. In fine, on décide de prendre le véhicule et de mettre en danger la vie des autres».