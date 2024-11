Procès de Pierre Palmade : «Je pensais qu’on allait en prendre soin. Elle était morte», témoigne Mila, la femme qui a tragiquement perdu son bébé

Mila, la femme enceinte qui a perdu son enfant dans l'accident routier causé par Pierre Palmade, alors fortement drogué, a pris la parole au premier jour du procès de l'humoriste à Melun (Seine-et-Marne).

Un récit déchirant. Enceinte de six mois lors de l'accident impliquant le véhicule de sa famille et celui de Pierre Palmade en février 2023, Mila a subi une césarienne en urgence. Sa fille à naître, prénommée Solin, a été déclarée morte après plus de trente minutes de réanimation.

Bouleversée, elle a pris la parole, ce mercredi, lors du procès de l'humoriste Pierre Palmade, jugé, à Melun (Seine-et-Marne), pour blessures involontaires aggravées après ce grave accident routier qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants.

«Quand Solin est née, j’étais dans un déni total. Pour moi, je venais d’accoucher. Solin, je l’avais portée dans mes bras. Pour moi, elle était en train de dormir. Je l’ai laissée dans une chambre. Je pensais qu’on allait en prendre soin. Elle était morte», a-t-elle témoigné, en pleurs.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui s'est prononcée sur des cas similaires, un enfant qui n'est pas né vivant n'existe pas en tant que personne légale.

«J'attends que cette jurisprudence change et que Solin soit la clé de l'ouverture de ce changement», a déclaré Mila dans sa prise de parole.

Une reconstruction difficile

La mère de famille est ensuite revenue sur sa vie après l'accident. Elle a décrit son mari comme présent dans cette épreuve. «Il a peut-être caché sa douleur lui aussi. Il y a beaucoup de moments où j’ai voulu partir, me séparer (de mon mari) (…) Je ne me sentais plus prête à cet avenir que j’ai longtemps attendu», a-t-elle confié.

Au terme d’une «grossesse très douloureuse», Mila et son époux ont accueilli une petite fille il y a deux mois. «Je l’aime beaucoup, mais c’est très difficile de la prendre dans mes bras. Mon conjoint est là pour m’épauler, au moins pour la période où elle est petite», a-t-elle expliqué.

Pierre Palmade s'est adressé directement aux victimes pour «leur demander pardon du plus profond de son être».

Les jours précédents l'accident, l'humoriste faisait la fête en continu sans dormir entre Paris et sa maison de campagne en Seine-et-Marne, alternant les injections d'une drogue de synthèse, les lignes de cocaïne ou encore les parties de «chemsex».

L’artiste de 54 ans se trouve en état de récidive légale en raison d'une condamnation en 2019 pour usage de stupéfiants. Il encourt une peine de quatorze ans d'emprisonnement et 200.000 euros d'amende.