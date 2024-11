Rouen : 13 interpellations sur le sol français, 13 millions d'euros de tabac... La plus importante fabrique clandestine de cigarettes de France démantelée

D'envergure internationale, une affaire de cigarettes contrefaites a conduit à l'interpellation de 13 personnes sur le sol français. Du tabac a également été saisi pour une valeur de 13 millions d'euros.

Lancée il y a plus d'un an, une enquête internationale sur des cigarettes de contrefaçon a abouti à l'interpellation de 13 personnes sur le territoire français. Cinquante tonnes de tabac, d'une valeur de 13 millions d'euros à la revente, ont par ailleurs été saisies.

Un renseignement des autorités polonaises avait d'abord permis à la France d'interpeller neuf personnes en janvier 2023. Cinq opérateurs moldaves, deux superviseurs et deux chauffeurs routiers grecs avaient été appréhendés lors de la découverte d'une usine de fabrication de cigarettes en Normandie.

Cette dernière, installée dans la banlieue de Rouen, a été identifiée comme la plus importante fabrique clandestine de cigarettes à ce jour en France. Les gendarmes avaient saisi plus de 100 tonnes de produits, dont 55 tonnes de cigarettes, 50 tonnes d'étiquettes, filtres, papiers, emballages et 18 tonnes de résidus de tabac et de déchets de cigarettes.

Trois figures du réseau interpellées en novembre

Des articles similaires avaient été découverts en parallèle lors de perquisitions simultanées aux Pays-Bas et en Belgique.

Sept personnes ont par la suite été interpellées en novembre 2024, lors d'une opération judiciaire en Grèce, en Allemagne et en Bulgarie. Parmi elles figuraient trois éléments clés du réseau. Enfin, le 20 novembre suivant, quatre individus supplémentaires ont à nouveau été appréhendés sur le sol français.

En charge du dossier, la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) avait confié les investigations à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), ainsi qu'à l'Office national anti-fraude (ONAF), en cosaisine avec la section de recherches et le groupe interministériel de recherches de Rouen.