Pierre Palmade : prison, éventuel appel... Le comédien désormais condamné, que pourrait-il se passer ?

Ce mercredi 20 novembre, Pierre Palmade a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont deux ferme. Il devra être convoqué dans les prochains jours par le procureur de Bordeaux qui fixera avec lui la date et l’établissement pénitentiaire dans lequel le comédien de 56 ans exécutera sa peine.

À la suite de l’accident survenu à Villiers-sur-Bière (Seine-et-Marne) le 10 février 2023, Pierre Palmade a comparu devant le tribunal correctionnel de Melun, ce mercredi 20 novembre, dans le cadre de son procès.

À l’issue de l’audience, le président a rendu son verdict, peu après 20h, condamnant le comédien de 56 ans à une peine de cinq ans d’emprisonnement avec trois ans de sursis probatoire pendant trois ans avec mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire.

Pierre Palmade a également obligation de poursuivre ses soins contre son addition à la drogue et obligation d’indemniser les victimes. Son permis a également été retiré et il ne pourra plus le repasser avant cinq ans. Le véhicule que conduisait le comédien durant l’accident a aussi été scellé.

Alors qu’il prononçait le verdict, le président Pascal Couvignou a fait savoir que Pierre Palmade sera «convoqué par le procureur de la République de Bordeaux». Ce dernier fixera avec le comédien «la date et l’établissement pénitentiaire dans lequel» il exécutera sa peine.

«A l’issue de l’exécution de cette peine, vous aurez au-dessus de la tête trois ans que vous ne ferez jamais à deux conditions : prouver que vous continuez de vous soigner et de payer les victimes. L’autre condition : de ne recommencer aucune infraction dans les trois ans», a-t-il ajouté.

L'avocate de Pierre Palmade, Me Céline Lasek, pourrait faire appel de la décision du tribunal. Dans sa plaidoirie, et après les réquisitions de la procureure de la République Marie-Denis Pichonnier, l’avocate du comédien a demandé un sursis probatoire de quatre ans et une peine aménageable pour son client. Or, la magistrate avait requis trois ans de sursis probatoire et une peine non aménageable.

La peine de prison pourrait être alourdie en cas d'appel

Me Céline Lasek a rappelé que son client suivait actuellement un parcours de soins, s’inquiétant qu’une éventuelle incarcération pourrait venir «briser le chemin» que Pierre Palmade a emprunté depuis des mois pour lutter contre son addiction à la drogue.

«En prison on trouve de l'alcool très facilement. Qu'est-ce que ce sera en prison ? Quels soins ? Il est entouré de gens qui croient en lui et sont là pour lui. En prison, il n'y a aura pas tout ça. Aujourd'hui il ne fait plus rien, plus de théâtre, il ne fait plus rire personne», a-t-elle déclaré.

«Ça choque de dire qu’il a retrouvé le goût, ça choque de dire qu’il a retrouvé quelque chose qui lui plaît dans la vie : écrire, écrire des pièces. Il a retrouvé un peu de ce qu’il était», a-t-elle ajouté.

Pour information, Pierre Palmade dispose de dix jours pour faire appel de sa condamnation. En revanche, étant donné que la peine de prison est à exécution provisoire, le comédien ne pourra pas échapper à la prison même en faisant appel.

Un 2e risque également existe. Le comédien encourait, avant sa condamnation, la peine de quatorze ans d’emprisonnement. Finalement il n’a été condamné qu’à cinq ans de prison. Ainsi, il risque de voir la sanction du tribunal être alourdie en cas d’un éventuel deuxième procès.