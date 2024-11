Disparition de Lilou, 16 ans : un individu mis en examen pour proxénétisme aggravé

Un homme, interpellé à Grenoble lundi 18 novembre dernier dans le cadre de la disparition de Lilou, mineure de 16 ans, à Metz, a été mis en examen pour «proxénétisme aggravé» et placé en détention provisoire ce vendredi 22 novembre. Il est accusé d’avoir emmené la mineure à Grenoble et de l’avoir contrainte à se prostituer.

Le parquet de Grenoble a indiqué, ce samedi 23 novembre, qu’un homme, dont l’âge n’a pas été révélé, a été interpellé à Grenoble lundi 18 novembre dernier dans le cadre de l’enquête ouverte après la disparition inquiétante de Lilou, une mineure de 16 ans, à Metz. Cette dernière a été portée disparue le 23 octobre et l’alerte avait été donnée par sa mère.

L’adolescente a, ensuite, été retrouvée six jours plus tard, soit le 29 octobre, à Grenoble. Lilou avait alors expliqué «avoir été contrainte de se prostituer au bénéfice» d’un homme, ce dernier l’ayant «menée de Metz à Grenoble». D’après le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, l’individu «percevait l’argent des clients, fournissait les vêtements et appartements et gérait son annonce sur le site «sexemodele»».

À la suite de son arrestation, l’individu a été placé en garde à vue, cette dernière ayant duré 96 heures. Au cours de celle-ci, il a été interrogé par les enquêteurs de la brigade de protection de la famille du commissariat de Grenoble.

Le principal suspect placé en détention provisoire

Les interrogatoires «ont permis d’établir la réalité de la prostitution de la mineure, notamment par l’étude du contenu des téléphones saisis. Plusieurs clients ont été entendus et feront l’objet de poursuites pénales», a précisé le magistrat.

L’homme a finalement été mis en examen des chefs de «proxénétisme aggravé (mineure victime âgée de 15 à 18 ans), soustraction de mineur, proxénétisme (victime majeure), recours à la prostitution de mineur», selon le parquet de Grenoble. Il a été placé en détention provisoire ce vendredi 22 novembre.

Actuellement, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire ouverte ce samedi 23 novembre.