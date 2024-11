Val-de-Marne : un homme menaçant et armé neutralisé par la police à Saint-Mandé, une enquête ouverte

Un jeune homme armé a été neutralisé par des policiers à Saint-Mandé (Val-de-Marne) cette nuit, après que ce dernier a poursuivi un individu en le menaçant de mort, a-t-on appris ce samedi auprès du parquet de Créteil.

Son pronostic vital engagé. Après avoir poursuivi et individu et l’avoir menacé de mort, un homme âgé de 22 ans et armé, a été grièvement blessé par des policiers à Saint-Mandé (Val-de-Marne) dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 novembre, a indiqué le parquet de Créteil à CNEWS.

Les faits se sont déroulés cette nuit, alors qu’un homme s’est réfugié au poste de police municipale de Saint-Mandé, expliquant être suivi, depuis la sortie de métro (Saint-Mandé sur la ligne 1) par un individu. Ce dernier l’aurait menacé de mort à plusieurs reprises.

Armé d’un couteau et d’un pistolet automatique

A la vue des policiers, le mis en cause a pris la fuite, toujours selon le parquet, avant de s’arrêter et de faire face aux forces de l’ordre, tout en tenant une arme de poing dans les mains.

Face à la situation, les agents ont rapidement été rejoints par des effectifs de la police nationale du commissariat de Vincennes. L’un a alors fait usage d’un taser à l’encontre de l’individu armé, sans effet. Trois policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont ensuite fait usage de leur arme, pris en joue par le suspect.

Âgé de 22 ans, le mis en cause a été transporté aux urgences avec un pronostic vital engagé. Il portait sur lui, en plus de son pistolet automatique de calibre 9 mm, un couteau. «La première exploitation de la vidéosurveillance confirmait le déroulement des faits, et notamment l’usage, par les trois policiers, de leur arme administrative alors qu’ils étaient pointés par l’arme du mis en cause», a précisé le parquet de Créteil.

Une enquête en flagrance a été confiée au service départemental de police judiciaire du Val de Marne des chefs de menaces de mort réitérées, port d’armes de catégorie B et D, tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique. Parallèlement, l’IGPN a été saisie d’une enquête judiciaire sur les conditions d’usage de leurs armes au regard des principes de la légitime défense.