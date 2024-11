Rixe à Rumilly : une marche blanche en hommage à Nabil et Ziyad organisée ce dimanche

Une marche blanche est organisée ce dimanche en hommage aux deux jeunes victimes de la rixe survenue la semaine dernière à Rumilly.

En hommage à Nabil et Ziyad, une marche blanche est prévue, ce dimanche 24 novembre à Rumilly (Haute-Savoie). Dimanche dernier, ces deux jeunes hommes ont été impliqués dans une rixe qui a coûté la vie au premier et gravement blessé le second.

D'après les informations de France bleu, le cortège partira à 15h du City stade Nelson Mandela, rue de la forêt à Rumilly. Les participants marqueront l'arrêt place Sainte-Agathe puis la marche se poursuivra jusqu'à la place d'armes, près du lieu du drame, où un moment de recueillement sera observé. Des prises de parole sont également prévues.

Dans un communiqué, la mairie a souligné l'importance «dans de telles circonstances, de se rattacher à la responsabilité collective et de faire front ensemble, pour que de tels drames ne puissent se reproduire».

L'auteur présumé des tirs mis en examen

A l'heure actuelle le jeune Ziyad, 20 ans, touché par balle à la tête, est toujours dans le coma et en soins intensifs à l'hôpital d'Annecy. Avec son ami Nabil, 19 ans, il faisait partie des jeunes qui ont participé à une bagarre dans le centre-ville de Rumilly, dimanche 17 novembre.

La rixe a vraisemblablement opposé des locaux à des habitants d'Annecy, située à une vingtaine de kilomètres. D'après le parquet, l'un des jeunes venu de cette ville voisine est tombé au sol dans la confusion et, sous les coups de ses adversaires, a sorti une arme de poing. Il a tiré à au moins deux reprises, touchant le jeune Nabil, qui est décédé sur place, au thorax.

L'auteur présumé des tirs, âgé de 20 ans, s'est «présenté volontairement» jeudi 21 novembre à un commissariat de Lyon (Rhône). Il a reconnu être à l'origine des coups de feu et a été mis en examen «pour assassinat et tentative d'assassinat», avant d'être placé en détention provisoire.

Deux personnes qui accompagnaient le mis en cause le jour des faits s'étaient déjà présentées «spontanément» aux enquêteurs lundi et mardi. Elles ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire, sans que le motif des poursuites ne soit précisé.