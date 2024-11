Séquestration de Paul Pogba : six proches du footballeur devant la justice dès ce mardi

À compter de ce mardi 26 novembre, et jusqu’au 3 décembre prochain, six hommes, dont Mathias Pogba, frère de Paul Pogba doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés d’avoir séquestré et extorqué le champion du monde 2018 en 2022.

L’affaire a vu le jour en 2022. Dans la nuit du 19 mars, Paul Pogba avait été séquestré par deux hommes qui lui réclamaient près de 13 millions d’euros. Si cette somme n’a jamais été transférée, le champion du monde 2018 a versé à cinq de ses proches près de 250.000 euros en argent et effets personnels, d’après l’ordonnance de renvoi des juges d’instruction.

L'affaire était devenue publique, tournant au drame familial, quand Mathias Pogba avait publié plusieurs vidéos à l'été 2022 incriminant son cadet de les avoir «abandonnés». Dans l'une de ces vidéos, il accusait aussi son frère d'avoir tenté de marabouter son coéquipier en sélection, Kylian Mbappé.

Selon une source judiciaire, les cinq premiers prévenus sont Roushdane K, Adama C, Boubacar C, Mamadou M et Mohamed Machikour K.

Leur renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris est ordonné pour «extorsion et tentative d’extorsion, en l'espèce en ayant exercé des violences et contraintes au préjudice de Paul Pogba pour obtenir la somme de 13 millions commis dans la région Ile-de-France, en tout cas sur le territoire national et de manière indivisible au Royaume-Uni, entre le 19 mars 2022 et le 19 avril 2022». Pour ce délit, les cinq prévenus encourent la peine de 7 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende.

Les individus sont également accusés d’«enlèvement et séquestration pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant le 7ème jour», à Montevrain, Roissy-en-Brie et dans la région Ile-de-France, en tout cas sur le territoire national, les 19 et 20 mars 2022, un délit faisant encourir 10 ans d’emprisonnement, selon la source judiciaire à CNEWS.

Enfin, ces cinq individus sont aussi poursuivis pour «association de malfaiteurs en vue de commettre des délits passibles de 10 ans et de 5 ans d’emprisonnement, dans la région Île-de-France, en tout cas sur le territoire national et de manière indivisible en Italie et au Royaume-Uni, entre le 01 mars 2022 et jusqu'au 1er septembre 2022».

Le 6e prévenu n’est autre que le frère de Paul Pogba, Mathias. Ce dernier est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour «tentative d’extorsion et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit faisant encourir au moins 5 ans d’emprisonnement», a conclu la source judiciaire.