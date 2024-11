Proviseur menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile : un internaute jugé ce jeudi à Bourg-en-Bresse

Poursuivi pour «provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit», un internaute, qui a menacé de mort le proviseur du lycée Maurice-Ravel (Paris), va être présenté devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ce jeudi pour être jugé, a appris CNEWS auprès du parquet.

Ce jeudi 28 novembre, un internaute, ayant menacé de mort le proviseur du lycée Maurice-Ravel à Paris, qui avait demandé à une élève d’enlever son voile en février dernier, doit être présenté devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse (Ain) afin d’être jugé.

En effet, l’individu avait écrit sur les réseaux sociaux : «Il faut aller lui en remettre deux à ce fils de chien», le message ayant visé directement le proviseur du lycée parisien.

Ainsi, et suite à cette publication, l’individu est poursuivi pour «provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit». Le parquet de Bourg-en-Bresse, contacté par CNEWS, a indiqué que l’homme avait été jugé en audience collégiale le 7 novembre dernier. Cependant, le jugement, mis en délibéré, sera rendu ce jeudi à 13h30.

Au cours de l’audience du 7 novembre, le parquet avait requis à l’encontre de l’individu «dix mois d’emprisonnement assortis de sursis probatoire, avec obligation de soin, obligation d’indemniser la partie civile et interdiction d’entrer en contact avec la partie civile pour une durée de deux ans». De plus, le parquet avait requis à l’encontre de l’intéressé une «interdiction de détenir une arme durant deux ans».

Un autre individu déjà condamné à Paris

S’agissant des parties civiles, et toujours au cours de l’audience du 7 novembre, les avocats du proviseur du lycée Maurice-Ravel avaient sollicité 10.000 euros aux titres des dommages et intérêts.

Concernant l’avocat du syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale, celui-ci a sollicité 1 euro symbolique aux titres des dommages et intérêts, a ajouté le parquet.

Dans ce même dossier, un homme de 27 ans, suspecté d’avoir menacé le proviseur du lycée Maurice-Ravel, a été condamné, lundi 18 novembre dernier devant le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de 60 jours-amende de dix euros chacun et à une obligation de stage de citoyenneté de cinq jours.