Accusations de violences conjugales entre Mathias Vicherat et Anissa Bonnefont : l'ex-directeur de Sciences Po Paris et son ex-compagne jugés ce vendredi

Ce vendredi 29 novembre, Mathias Vicherat, ex-directeur de Sciences Po Paris, et son ex-compagne Anissa Bonnefont comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour être jugés pour violences conjugales dont ils s’accusent mutuellement.

Au cours de l’audience du 24 octobre dernier, le parquet avait requis six mois de prison avec sursis à l’encontre de l’ancien directeur de Sciences Po Paris et de son ancienne compagne. «Ce n’est pas aujourd’hui le rôle de la justice de savoir à qui revient la faute de cette catastrophe conjugale», avait déclaré le procureur de la République Florent Boura, assurant que dans cette affaire «compliquée» car «les victimes sont aussi les coupables».

Au-delà de cette peine de prison, le parquet avait également requis l’interdiction pour les ex-conjoints d’entrer en contact pendant une durée de trois ans. Dans cette affaire, il est reproché à Mathias Vicherat deux faits de violences tandis que son ex-conjointe, Anissa Bonnefont, est accusée, elle, de «violences régulières» à l’égard de l’ancien directeur de Sciences Po Paris.

Mathias Vicherat pointe «des crises de jalousie» de son ex-compagne

D’après Me Louise Bouchain, l’une des avocates de Mathias Vicherat, celui-ci «conteste formellement les faits qui lui sont reprochés». Selon Me Patrick Klugman, «au cours de l’année 2023», son client aurait «subi de manière régulière des violences dans le cadre de crises de jalousie de sa compagne».

Ces «violences» auraient généré «une ITT psychologique de 30 jours», assurant que Mathias Vicherat n’a «jamais répliqué, ni verbalement, ni physiquement».

«On n’a pas l’habitude, dans ces dossiers de violences conjugales, de voir un homme battu. Et pourtant, c’est la réalité de ce dossier-là», a-t-il avancé. Mathias Vicherat souhaite aujourd’hui que «son innocence soit reconnue» et que «son honneur soit rétabli», ont affirmé ses avocats dont les propos ont été relayés par l’AFP.

De son côté, Anissa Bonnefont reconnaît, elle aussi par le billet de ses avocats, avoir porté des «gifles» à son ex-compagnon, mais se dit elle-même victime d’une relation violente où elle aurait été «mise sous contrôle».

«Il lui a quand même démis l’épaule une fois, un doigt, mais il y a aussi trois strangulations et 50 jours d’ITT parce qu’il lui a arraché le poignet», a détaillé Me Sébastien Schapira. «On interdit à cette femme sa qualité de victime, on piétine une femme qu’on a déjà frappée», a également dénoncé le deuxième avocat de la réalisatrice, Me Guillaume Barbe. Il déplore également «un retour en arrière» dans le traitement des violences faites aux femmes.

Mathias Vicherat avait succédé en novembre 2021 à la tête de Sciences Po Paris à Frédéric Mion, contraint de démissionner en février de la même année pour avoir dissimulé les soupçons d’inceste visant le politologue Olivier Duhamel contre sa belle-fille Camille Kouchner.

Le 13 mars 2024, Mathias Vicherat a été contraint de quitter ses fonctions à la suite d’un blocus mis en place par les étudiants de Sciences Po Paris demandant sa démission après son renvoi devant le tribunal correctionnel pour les accusations de violences conjugales.