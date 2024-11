Disparition inquiétante près de Pau : un appel à témoins diffusé pour la police pour retrouver Lucette, 80 ans et atteinte d’Alzheimer

Ce jeudi 28 novembre au soir, la police nationale des Pyrénées-Atlantiques a lancé un appel à témoins afin de retrouver Lucette, disparue à Jurançon, près de Pau. Âgée de 80 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle n’a plus donné de nouvelles depuis mercredi 27 novembre.

La police nationale des Pyrénées-Atlantiques a publié ce jeudi 28 novembre au soir un appel à témoins à la suite de la disparition, jugée inquiétante, de Lucette, 80 ans. Selon les forces de l’ordre, l’octogénaire a quitté son domicile, situé à Jurançon près de Pau, mercredi 27 novembre. Depuis, elle n’a plus donné de nouvelles.

#DisparitionInquiétante | Les enquêteurs du commissariat de @Ville_Pau ont besoin de votre aide pour retrouver Lucette disparue depuis le 27/11/2024 à Jurançon.



Merci de partager cette publication. pic.twitter.com/gmCsRNpewC — Police nationale 64 (@PoliceNat64) November 28, 2024

Lucette est en effet atteinte de la maladie d’Alzheimer et souffre de dépression. D’après l’appel à témoins des policiers, diffusé sur le compte X de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, Lucette mesure 1m57. Elle est de corpulence normale et a les yeux marron et les cheveux longs et blonds.

Au moment de sa disparition, Lucette était vêtue d’un sweat vert et d’un pantalon rouge et bleu. L’octogénaire porte également des lunettes de vue.

La police invite toute personne ayant des informations permettant de retrouver Lucette à contacter le commissariat de Pau au 06.59.98.22.37 ou au 06.28.63.52.63 ou, tout simplement, à composer le 17.