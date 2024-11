«Il m’a expliqué en souriant où était mon point G» : un ex-radiologue de Langon jugé pour des viols sur des patientes

Reconnu coupable d’agressions sexuelles et viols sur des patientes, Bassam El-Absi, un ex-radiologue de Langon de 72 ans, doit comparaître en appel au tribunal d’Angoulême (Charente), ce vendredi 29 novembre, pour être jugé. L’homme avait été condamné à 17 ans de prison en février 2023 avant de faire appel de sa condamnation.

Un an et demi après sa condamnation par la justice, Bassam El-Absi, un ex-radiologue de Langon, sera de retour devant le tribunal ce vendredi 29 novembre. En effet, l’homme est accusé d’agressions sexuelles et viols par plusieurs patientes. Dans cette affaire, le mis en cause avait déjà été condamné à la peine de 17 ans de prison en février 2023 par la cour d’Assises de Bordeaux. À l’époque, le parquet avait réclamé 15 ans de réclusion criminelle à son encontre.

Néanmoins, il avait ensuite fait appel de sa condamnation. L’affaire est donc de retour dès ce vendredi 29 novembre et jusqu’au vendredi 6 décembre prochain devant le tribunal d’Angoulême (Charente).

Bassam El-Absi avait en effet estimé que le verdict, prononcé par la cour d’Assises de Bordeaux en février 2023, était «injuste», déplorant une décision «dans le droit fil de toute cette procédure, où tout a été fait pour aboutir à une culpabilité qui était la conviction des jurés dès le départ. Il n'y avait pas de marges de manœuvre pour faire valoir les doutes», selon Me Pierre, un de ses avocats, à l’AFP.

Il y a un an et demi, les victimes avaient été entendues lors du procès, décrivant des faits précis allant des attouchements au niveau des parties intimes aux pénétrations digitales. Ses victimes sont huit femmes, à savoir d’anciennes patientes mais aussi une secrétaire médicale et une jeune fille âgée de 15 ans à l’époque des faits.

«Il a bousillé ma vie»

Une plaignante de 31 ans avait expliqué à la cour ne plus avoir de «vie sentimentale» depuis six ans à cause de l’accusé, affirmant qu’«il a bousillé ma vie, je ne sais pas si j'arriverai à faire un jour confiance à un homme».

En 2016, lors d'un rendez-vous pour une échographie avec le médecin, cette plaignante a dit avoir subi des massages au niveau des parties intimes et des positions dérangeantes. «Le sentiment de honte existe toujours», avait-elle dit.

Sa plainte, déposée le jour même, et celle d'une autre patiente avaient déclenché la procédure judiciaire contre le praticien. D'autres témoignages avaient étayé les plaintes déposées entre 2016 et 2019.

Une autre victime, interrogée par Sud-Ouest, a raconté que l’accusé «m’a mis des doigts dans le vagin et dans l’anus sans mettre de gants, m’a frotté le clitoris». «J’étais pétrifiée. Il m’a expliqué en souriant où était mon point G. J’ai eu très mal à cause des va-et-vient de sa sonde. Je suis rentrée chez moi, je saignais. J’ai cru perdre mon bébé», a-t-elle dit.

L'ex-radiologue avait aussi été accusé par une ancienne secrétaire d'attouchements sur son lieu de travail, à l'instar d'autres collègues qui n'ont pas porté plainte. À la suite de ces accusations, Bassam El-Absi a été radié en 2019 de l’Ordre des médecins.