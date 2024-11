Mort de Thomas à Crépol : le rassemblement du collectif «Justice pour les Nôtres» prévu ce samedi autorisé par la justice

Initialement interdit par la préfecture de la Drôme, le rassemblement prévu ce samedi 30 novembre, à l’initiative du collectif d’ultradroite «Justice pour les Nôtres», a finalement été autorisé par la justice, a appris CNEWS ce vendredi.

Le tribunal administratif, saisi par le collectif «Justice pour les Nôtres», a autorisé le rassemblement, organisé en mémoire de Thomas Perotto et Nicolas Dumas, ce samedi 30 novembre à Romans-sur-Isère (Drôme), a appris CNEWS ce vendredi auprès de la préfecture et du tribunal administratif de Grenoble.

Dans son communiqué, le collectif «Justice pour les Nôtres» a indiqué que cette manifestation «sera pacifique et politique, avec des revendications claires pour exiger justice et sécurité». Le rassemblement devrait débuter à 15h30, place Ernest Gailly. «Nous appelons tous ceux qui partagent nos convictions à nous rejoindre (…) dans la colère et la dignité», a ajouté le groupuscule.

pic.twitter.com/eWHerX6WfB — Collectif Justice pour les Nôtres (@JusticeNotres) November 29, 2024

Pour rappel, le collectif avait appelé à un rassemblement le 19 novembre dernier, soit un an jour pour jour après le meurtre de Thomas, à l’âge de 16 ans, à Romans-sur-Isère. Finalement, la date de la manifestation a été repoussée après des protestations des proches de l’adolescent.

Alors que la date du 30 novembre avait été désignée, la préfecture de la Drôme avait réagi, dans un communiqué publié le 25 novembre, interdisant la tenue de l’événement.

«Les rassemblements en lien avec la commémoration du décès de Thomas Perotto ou encore le décès récent de Nicolas Dumas, ainsi que ceux en réaction à ces rassemblements au motif de lutte contre le racisme, de haine, de francocide, d’insécurité ou encore d’immigration, sont interdits du samedi 30 novembre 2024 - 8h00 au dimanche 1er décembre - 20h00 à Valence, Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage et Crépol», avait écrit le préfet de la Drôme.

«De même, les manifestations déclarées par le collectif «Justice pour les nôtres», le collectif pour Romans et l’ASTI Romans, ainsi que par la CNT, le 30 novembre à Romans sur Isère de 13h à 18h sont interdites», avait-il ajouté.