Calvados : un char de la parade de Noël de Trouville s’effondre sur la foule et fait 13 blessés

Un char composé d’un gigantesque oiseau s’est effondré ce samedi 30 novembre vers 19h en pleine parade de Noël de Trouville (Calvados). Une dizaine de personnes ont été touchées par la chute de la structure métallique, dont deux ont été gravement blessées.

Un moment de fête qui vire au cauchemar. En pleine parade de Noël «Fantasia céleste» organisée dans les rues de Trouville (Calvados) ce samedi, un char composé d’un grand oiseau articulé s’est effondré sur le public vers 19h. Les images relayées sur les réseaux sociaux ont permis de constater l’envergure imposante de l’engin.

Le chariot du défilé est tombé sur des personnes qui assistaient à la parade de #trouville pic.twitter.com/vwmW64oF78 — ƐʍìӀìą Miss catastrophe (@emiliouche) November 30, 2024

D’après des témoins de la scène, dont la version a été confirmée par les équipes de secours, le char transportant l’oiseau aurait été déséquilibré au moment d’aborder un virage, faisant ainsi chuter la structure métallique sur la foule.

Les festivités ont été interrompues après cet incident, puis un périmètre de sécurité a été mis en place avant une évacuation complète des lieux.

Grave incident à la parade de Noël de Trouville-sur-Mer. Une structure mécanique ambulante figurant un oiseau géant s'est effondrée sur une partie du public. pic.twitter.com/s5e5CFqLAx — Le Pays d'Auge (@pays_dauge) November 30, 2024

Rapidement dépêchés sur place, les policiers nationaux de Deauville et les policiers municipaux de Trouville ont reçu l’aide de militaires de l’opération Sentinelle, ainsi que de 50 pompiers (avec 18 véhicules) et de trois équipes du SMUR de Caen, de Lisieux et de la Côte fleurie. Une cellule d’aide psychologique a également été mise en place, d’après Ouest-France.

Cette même source a indiqué que l’accident a blessé 13 personnes, dont deux plus gravement même si leurs jours ne sont pas en danger. Les 10 autres personnes touchées, dont une fillette de 2 ans et sa mère, ont été blessées plus légèrement.