«Comment ai-je pu ne pas me rappeler que j’avais eu mes bébés ?» : une mère de famille atteinte d’un syndrome rare se réveille sans se souvenir d’avoir accouché de triplées

Une mère au Texas a failli mourir l'été dernier en donnant naissance à des triplées. La jeune femme a été victime d’un syndrome rare qui survient plus souvent lors des grossesses multiples. Son histoire vient d'être rendue publique.

Un bonheur qui aurait pu être de courte durée. Le 21 août 2024, Marisa Christie, 30 ans, se rend avec son mari dans une maternité de Houston (Texas) pour accoucher de ses trois triplées, Charlotte, Kendall et Collins. Si l’accouchement se passe sans encombre, la suite est beaucoup plus chaotique.

Peu après la délivrance, la jeune mère de famille est victime de crises cardiaques à plusieurs reprises en l’espace de quarante-cinq minutes. Un véritable calvaire pour le papa, Dylan, qui a vite vu son bonheur déchanté. «Ce fut le moment le plus difficile de ma vie, passant de la plus belle expérience de voir nos petites filles pour la première fois à «Oh mon Dieu, ma femme est… ils lui font un massage cardiaque», a-t-il raconté à la chaîne américaine KBTX le 21 novembre dernier.

Le Dr Amber Samuel, qui l’a prise en charge, a déclaré que la mère avait survécu à une complication post-natale extrêmement rare appelée embolie amniotique. «C’est une exposition qui provoque chez la mère une réaction similaire à une réaction allergique sévère», explique-t-il. Une réaction grave qui aurait pu lui être fatale.

Aucun souvenir de l’accouchement

Contrainte de faire une hystérectomie (chirurgie pratiquée pour enlever l’utérus) qui lui a sauvé la vie, Marisa Christie a eu un réveil très compliqué. En effet, dans la salle de surveillance post-interventionnelle, la jeune femme a déclaré qu’elle n’avait aucun souvenir de l’accouchement.

«Ma famille a pris beaucoup de photos et de vidéos de moi quand j’étais à l’hôpital, ce qui m’a beaucoup aidée à me remettre en question», a-t-elle déclaré. Cette réalité comprenait le fait de réapprendre à marcher et de célébrer la naissance de leurs filles et de leur sortie de l’unité de soins intensifs néonatals.

«Comment ai-je pu ne pas me rappeler que j’avais eu mes bébés ?», s'interroge encore aujourd'hui Marisa Christie, incrédule.

Les infirmières de l’unité de soins intensifs, ainsi que celles de l’unité de soins intensifs néonatals, ont célébré le chemin parcouru par la famille malgré les complications. «Je ne pense pas que j’aurais été en vie si je n’avais pas été dans cet hôpital», a-t-elle déclaré.