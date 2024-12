Nice : un gendarme blessé après un refus d'obtempérer, plusieurs véhicules percutés

Ce dimanche matin, après un refus d'obtempérer et une course poursuite avec les forces de l'ordre sur l'autoroute A8, un automobiliste a percuté trois voitures et une moto, blessant un gendarme à Nice. Une enquête a été ouverte par le parquet.

Une collision entre trois véhicules et une moto a fait un blessé ce dimanche matin sur la promenade des Anglais à Nice. Après un refus d’obtempérer sur l'autoroute A8 à hauteur de Saint-Laurent-du-Var, un véhicule s'est élancé à «vive allure» dans une course-poursuite avec la gendarmerie, a indiqué un officier du groupement départemental des Alpes-Maritimes.

Selon un premier bilan des pompiers, cinq personnes sont impliquées dans l’accident survenu vers 10h30 sur la partie sud du littoral, au niveau de l’arrêt de bus Vallon Barla/Promenade. L'un des blessés n'est autre qu'un gendarme. Âgé de 46 ans, il a subi un traumatisme au genou et a été pris en charge par les secours.

«Total soutien» au gendarme blessé

Le député de Nice Éric Ciotti (UDR) a réagi à l'événement sur son compte X, exprimant son «total soutien» au gendarme blessé.

Total soutien au gendarme du peloton motorisé blessé sur la Promenade des Anglais de #Nice06 suite à un refus d’obtempérer.





Je lui apporte tous mes vœux de rétablissement.





Nous devons faire preuve d’une plus grande fermeté face à ces criminels de la route ! — Eric Ciotti (@eciotti) December 1, 202

De son côté, le maire de la ville Christian Estrosi, également via un tweet, «réclame une nouvelle fois qu'il est urgent de renforcer les sanctions contres ces criminels pour protéger nos forces de l'ordre et nos concitoyens».