Disparition d’Andréa, 14 ans, à La Rochelle : ce que l’on sait

La police nationale de la Charente-Maritime a publié, ce dimanche 1er décembre, un avis de recherche sur le réseau social Facebook à la suite de la disparition inquiétante d’Andréa Deleau, âgée de 14 ans. L’adolescente est introuvable depuis le 29 novembre, lorsqu’elle était au centre hospitalier de La Rochelle.

Où est Andréa ? Ce dimanche 1er décembre, peu après midi, la police nationale de la Charente-Maritime a publié sur sa page Facebook un avis de recherche à la suite de la disparition mystérieuse et inquiétante d’Andréa Deleau, 14 ans.

Selon les forces de l’ordre, Andréa se trouvait à l’hôpital de La Rochelle, toujours en Charente-Maritime, quand elle a disparu vendredi 29 novembre. Selon le signalement, l’adolescente mesure 1,67 m. Elle est de corpulence normale et a les yeux bleus et les cheveux bruns et lisses.

Au moment de sa disparition, Andréa Deleau portait un pantalon vert en velours, des chaussures blanches à semelles compensées et un sweat rose.

La police nationale invite toute personne ayant des informations à contacter le commissariat de police de La Rochelle au 05.46.51.36.36 ou à composer le 17. «La jeune fille est susceptible de se trouver sur l’Île de Ré ou sur la ville de La Rochelle», ont conclu les forces de l’ordre.