Disparition de Morgane, 13 ans : lettre d’adieu, harcèlement… Une semaine après, où en est l’enquête ?

Une semaine jour pour jour après sa disparition, Morgane, 13 ans, demeure introuvable. Nicolas Heitz, procureur de la République de Saint-Brieuc, a tenu, ce lundi 2 décembre, une conférence de presse afin de revenir sur les nouveaux éléments entourant la disparition de l'adolescente.

Le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz, a tenu une conférence de presse dédiée à la disparition de Morgane ce lundi 2 décembre. Au cours de celle-ci, le magistrat a indiqué qu’un message d’adieu a été retrouvé dans la corbeille de la jeune fille. Cette dernière y avait écrit : «Papa, maman, désolé, je pars».

Comme l’indique le procureur de la République, Morgane «avait dit à un professeur de tennis avoir été victime de harcèlement l’an dernier». La disparition de la jeune fille a-t-elle un lien avec cet épisode de harcèlement ? Rien n’est sûr. En effet, Nicolas Heitz a déclaré que «toutes les pistes sont exploitées» et qu’à ce stade, «aucune n’est écartée». D’ailleurs, avant sa disparition, l’adolescente «avait posté une story sur les réseaux sociaux disant qu’elle allait partir».

Toujours au cours de cette même conférence de presse, le magistrat a fait savoir que l’enquête de flagrance, ouverte il y a une semaine à la suite de la disparition de l’adolescente de 13 ans, arrive à son 8e jour.

De ce fait, et au regard de l’importance de l'affaire, «une information judiciaire va être ouverte dès demain et le parquet saisira un juge d’instruction pour recherches des causes de la disparition de Morgane», a fait savoir le procureur de la République.

Au total, et depuis la disparition de Morgane lundi 25 novembre dernier, «plus de 110 auditions ont été effectuées. Ses parents, Aurore et Yoann Rivoal, ont été entendus à plusieurs reprises. Les différends avec leur fille prenaient toujours leurs sources autour de l’utilisation du téléphone portable de Morgane».

«Tous les pistages réalisés nous ont menés à Guingamp»

Lundi matin, «Morgane a quitté son domicile, à 7h14 précisément. Elle ne s’est pas rendue à son arrêt de car. Le chauffeur de bus a confirmé qu’il avait attendu quelques instants» l’adolescente de 13 ans, a noté le procureur de la République.

Dans cette affaire, un homme a été placé en garde à vue. Selon le magistrat, celui-ci détenait des images pédopornographiques mais, «aucune de Morgane». Un autre homme, âgé de 29 ans, était en lien avec la mineure sur les réseaux sociaux. Après son audition, aucun élément pertinent n’est ressorti.

Pour faciliter les recherches, une adresse mail a été créée. Ainsi, toute personne détenant des informations sur Morgane est priée de contacter la gendarmerie à l’adresse suivante : [email protected].

Pour rappel, de nombreux moyens humains et techniques ont été engagés par les militaires de la gendarmerie sous la direction du parquet de Saint-Brieuc depuis la disparition de Morgane. Parmi ceux-ci figurent des chiens de la gendarmerie, un drône et un hélicoptère.

«Tous les pistages réalisés par les chiens nous ont menés au quartier Castel-Pic, à Guingamp. Actuellement, un drone procède encore à des recherches sur les endroits les plus difficilement accessibles», a martelé le parocureur de la République de Saint-Brieuc.

Comme chaque disparition inquiétante, l’entourage de Morgane a été entendu. «Il en ressort que cette jeune fille n’avait jamais fugué jusqu’alors et qu’un différend est intervenu avec ses parents dans le courant du week-end relatif notamment à l’utilisation des réseaux sociaux par Morgane.

Une vive discussion s’en est suivie avec ses parents au cours de laquelle son père a cassé le téléphone portable de sa fille et lui a pris sa carte SIM», avait déjà indiqué le Nicolas Heitz dans un communiqué vendredi 29 novembre.

Lors des auditions, selon une de ses amies, la jeune fille «a également pu indiquer sur les réseaux sociaux qu’elle ne viendrait pas lundi en cours», a expliqué le procureur.