«Papa et moi, nous viendrons te chercher n'importe où» : le message poignant de la mère de Morgane, disparue à l’âge de 13 ans

Après une semaine de la disparition de Morgane, 13 ans, dans les Côtes-d’Armor, Aurore, mère de l’adolescente, a pris la parole sur Facebook. Elle a demandé à sa fille de lui «donner un signe». «Papa et moi, nous viendrons te chercher n'importe où», a-t-elle écrit.

L’inquiétude monte. Alors que le procureur de la République de Saint-Brieuc doit tenir une conférence de presse, ce lundi 2 décembre à 16h, à la suite de la disparition de Morgane, il y a une semaine jour pour jour, à Pabu (Côtes-d’Armor), Aurore Rivoal, mère de l’adolescente de 13 ans, a pris la parole ce jour sur Facebook.

Dans un message poignant posté sur le réseau social ce lundi vers 7h20 du matin, la mère de famille a appelé sa fille à «revenir» et à lui donner «un signe». «Ma fille, voilà huit jours qu’à cette heure tu partais de la maison pour te rendre au bus. Huit jours que nous n’avons plus de nouvelles, ni de signe de toi», a écrit Aurore Rivoal.

«Reviens-nous. Donne-nous un signe. Papa et moi, nous viendrons te chercher n'importe où. Tu nous manques à nous, à ton frère, à ta sœur et à tout le reste de la famille et amis qui nous entourent. Je t'aime ma fille», a-t-elle ajouté.

Morgane est introuvable depuis lundi 25 novembre dernier. À Pabu, les gendarmes sont mobilisés pour retrouver la trace de l'adolescente de 13 ans. Et les proches de la jeune fille se sont montrés inquiets, à l'instar de la grand-mère de Morgane.

«Je t’aime Morgane, tout comme papy, papa, maman...»

Celle-ci a également appelé l'adolescente à «revenir», ce lundi 2 décembre, toujours sur le réseau social Facebook. «Nous t’aimons et tu le sais. Et le mot «aimer» n’est même pas assez fort. (Tu es) «adorée» par toute la famille. Tu es notre première petite fille et tes bras me manquent énormément», a écrit Sylviane Rivoal, grand-mère de l’adolescente.

Et de poursuivre : «Quand tu arrives à la maison, tu es tellement pressée de nous voir qu’entre la voiture et la maison, tu cours pour nous voir plus rapidement. Je t’aime Morgane tout comme papy, papa, maman, ton frère, ta sœur, ton autre mamie, tes tontons, tatas, parrain…».

Comme chaque disparition inquiétante, l’entourage de Morgane a été entendu. «Il en ressort que cette jeune fille n’avait jamais fugué jusqu’alors et qu’un différend est intervenu avec ses parents dans le courant du week-end relatif notamment à l’utilisation des réseaux sociaux par Morgane. Une vive discussion s’en est suivie avec ses parents au cours de laquelle son père a cassé le téléphone portable de sa fille et lui a pris sa carte SIM», a indiqué le magistrat dans un communiqué vendredi 29 novembre.

Depuis la disparition de Morgane, des perquisitions ont été réalisées au domicile familial et dans d’autres logements de ses relations amicales, sans résultat. Aussi, lors des auditions, selon une de ses amies, la jeune fille «a également pu indiquer sur les réseaux sociaux qu’elle ne viendrait pas lundi en cours», a expliqué le procureur.