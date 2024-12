Affaire Pierre Palmade : le comédien ne fait pas appel de sa condamnation

Condamné à cinq ans de prison, dont deux fermes, mercredi 20 novembre, Pierre Palmade n’a finalement pas fait appel de sa condamnation, a appris CNEWS de source proche du dossier ce mardi 3 décembre.

A l’heure actuelle, l’humoriste n’est pas incarcéré. Toujours selon nos informations, Pierre Palmade est en attente d’une date de rendez-vous par le procureur de Bordeaux afin de déterminer avec lui le jour et le lieu où il sera incarcéré.

Pour rappel, Pierre Palmade a comparu devant le tribunal correctionnel de Melun, mercredi 20 novembre, dans le cadre de son procès. À l’issue de l’audience, le président avait rendu son verdict, peu après 20h, condamnant le comédien de 56 ans à une peine de cinq ans d’emprisonnement avec trois ans de sursis probatoire pendant trois ans avec mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire.

Pierre Palmade a également obligation de poursuivre ses soins contre son addition à la drogue et obligation d’indemniser les victimes. Son permis a également été retiré et il ne pourra plus le repasser avant cinq ans.

Alors qu’il prononçait le verdict, le président Pascal Couvignou avait fait savoir que Pierre Palmade sera «convoqué par le procureur de la République de Bordeaux». Ce dernier fixera avec le comédien «la date et l’établissement pénitentiaire dans lequel» il exécutera sa peine.

«A l’issue de l’exécution de cette peine, vous aurez au-dessus de la tête trois ans que vous ne ferez jamais à deux conditions : prouver que vous continuez de vous soigner et de payer les victimes. L’autre condition : de ne recommencer aucune infraction dans les trois ans», avait-il ajouté.