Homme tué par balles sur fond de trafic de stupéfiants dans l’Eure : trois individus mis en examen

À la suite du meurtre sur fond de trafic de stupéfiants d’un homme de 33 ans à Pont-Audemer, dans l’Eure, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 novembre, trois individus ont été mis en examen, a indiqué le parquet d’Évreux ce mardi 3 décembre.

Une transaction de drogues qui aurait mal tourné. Trois individus ont été mis en examen et placés en détention provisoire, samedi 30 novembre, pour le meurtre d’un homme de 33 ans, tué par balles à Pont-Audemer, dans l’Eure, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 novembre, a fait savoir, ce mardi 3 décembre, le parquet d’Évreux.

Les mis en cause, âgés respectivement de 33, 23 et 20 ans, ont été interpellés «par les gendarmes de la Section de recherche (SR) de Rouen, épaulés par les gendarmes du groupement de l’Eure et le GIGN, dans la nuit du 27 au 28 novembre», a déclaré à l'AFP Rémi Coutin, procureur de la république d'Évreux.

Ils ont ensuite été déférés devant le juge à l’issue de leur garde à vue, soit le 29 novembre. D’ailleurs, au cours de celle-ci, les trois suspects avaient nié leur implication dans le meurtre du trentenaire. Les suspects ont finalement été mis en examen pour «meurtre en bande organisée» et «tentative de meurtre en bande organisée», comme l’avait précisé le procureur de la République d’Évreux.

La victime défavorablement connue de la justice

La nuit du meurtre, la victime et un ami s’étaient rendus en fin de soirée à «ce qui était manifestement un lieu de rendez-vous pour une transaction de stupéfiants», avait indiqué le ministère public, le 25 novembre dernier, à CNEWS.

Deux voitures auraient alors surgi, plusieurs individus en seraient sortis avant d'ouvrir le feu avec des armes de calibres différents sur les deux hommes. Ils auraient tous tenté de fuir. La victime, passagère de la voiture, est décédée avant que son ami, conducteur, soit arrivé dans la caserne de pompiers la plus proche. Les secours n'ont pu que constater le décès de l'homme.

Toujours selon le parquet d'Évreux, la victime était défavorablement connue de la justice, notamment pour des affaires de trafic de stupéfiants. Une information judiciaire contre X avait alors été ouverte pour «meurtre en bande organisée», «tentative de meurtre en bande organisée» et «trafic de stupéfiants».