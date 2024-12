Tarn : une sapeur-pompier volontaire de 21 ans décède dans un accident de la circulation

Une sapeur-pompier volontaire (SPV), âgée de 21 ans, est décédée ce mardi 3 décembre dans un accident de la circulation ayant eu lieu dans le Tarn. Le SDIS 81 lui a rendu hommage sur le réseau social X.

Tragique. Affectée au centre de secours principal de Castres, une sapeur-pompier volontaire (SPV) est décédée ce mardi 3 décembre dans un accident de la circulation ayant eu lieu sur la commune de Vénès, ont annoncé les sapeurs-pompiers du Tarn et la Sécurité Civile sur le réseau social X.

«Le SDIS 81 a le regret de vous informer du décès en service d’une de ses SPV. De retour d’un déplacement sur l’état-major, elle a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de Vénès. Nos plus sincères condoléances et notre soutien à sa famille et à ses proches», a écrit le SDIS 81 sur X.

Selon la Semaine des Pyrénées, la victime serait une étudiante de 21 ans, engagée au sein du corps départemental depuis 2022. À la suite de l’accident, les premiers secours, composés de sapeurs-pompiers et d’une équipe médicale du SAMU, sont intervenus afin de tenter de sauver la jeune femme. Cette dernière n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Une cérémonie d’hommage devrait être organisée dans les jours à venir afin d’honorer la mémoire de la victime.