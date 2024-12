Double infanticide de Drouville : le procès d'une «mère parfaite» s'ouvre ce lundi en Meurthe-et-Moselle

Elle était décrite comme une «mère parfaite» et a pourtant commis l'impensable. Ce lundi s'ouvre le procès d'Ingride Jesus Van Der Kellen, trentenaire ayant étouffé ses deux enfants en 2022 à Drouville, en Meurthe-et-Moselle. Elle risque la prison à perpétuité pour ce double infanticide.

Une famille brisée. Ingride Jesus Van Der Kellen, doctorante en agronomie, était une mère décrite comme «parfaite» par sa belle-famille. Une étiquette rapidement balayée par la découverte des corps inanimés de ses deux enfants dans le véhicule de la trentenaire, à Drouville, en Meurthe-et-Moselle, en février 2022. Elle est jugée à partir de ce lundi devant la cour d’Assises de Nancy, et risque la prison à perpétuité.

Un double infanticide sur fond de crise conjugale

Le 15 février 2022, la vie d'une famille en apparence normale bascule à jamais. Celle d'un couple formé par Ingride Jesus Van Der Kelle et de son compagnon, Jean, et de leurs deux enfants, Emma, 2 ans, et Edwin, bébé de 8 mois. Le matin de ce jour noir, exaspéré par les addictions à l'alcool et la jalousie de la mère de 37 ans, Jean avait pris la décision de quitter sa compagne et de le lui annoncer. Il s'était alors isolé dans le bureau du domicile familial pour trouver un logement de repli sur Airbnb.

En colère et ne comprenant pas cette volonté de séparation, Ingride avait frappé son compagnon d'un coup de marteau à la tête. Et alors qu'elle souhaitait lui en asséner un second, le père de famille avait pris la fuite et s'était rendu à la gendarmerie de Lunéville, à 15 kilomètres de son domicile. Il avait déposé plainte, en insistant sur les pensées suicidaires de sa femme.

Pendant ce temps, la doctorante en agronomie qui avait cessé son contrat de chercheuse à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), était partie récupérer ses deux enfants à la crèche, et avait pris la route alors qu'elle est en état d'ébriété. Elle s'était alors arrêtée en pleine campagne, avait étouffé sa fille de 2 ans en lui bouchant le nez et la bouche, puis avait allaité son bébé de 8 mois avant de presser sa tête contre sa poitrine pour lui couper la respiration.

La mère de famille voulait se suicider, et faire payer le père de ses enfants

Après ce macabre double infanticide, Ingride avait souhaité mettre fin à ses jours, et était retourné à son domicile pour chercher les doudous de ses enfants, dont les corps étaient cachés sous une couverture à l'arrière du véhicule. Surprise par son conjoint, l a mère de famille avait finalement été interpellée par les gendarmes en début de soirée, et avait reconnu avoir tué Emma et Edwin.

Aux enquêteurs, elle avait raconté ne pas avoir eu l’intention de commettre de meurtre. Elle voulait redéposer ses deux enfants à la crèche après leur avoir dit adieu. Dans des courriers rédigés pendant sa fuite et retrouvés dans la voiture, elle avait accusé son compagnon de «tromperie» et de vouloir «détruire leur famille», et avait conclut ses lettres par «Ainsi tu seras libre» en évoquant sa volonté de le priver de ses enfants.

Une «mère parfaite», pourtant dépressive et alcoolique

Ingride Jesus Van Der Kellen était décrite par sa belle famille comme une «mère parfaite» et «prête à tout pour ses enfants». Une description en accord avec le personnel de la garderie où étaient déposés chaque matin Emma et Edwin, qui décrivaient le couple formé par la doctorante et son compagnon comme «souriant, heureux de vivre et en bon développement».

La réalité était pourtant bien différente. N'ayant pas supporté l'infidélité de son compagnon durant sa première grossesse, Ingride avait sombré dans l'alcoolisme et la dépression. Au début du mois de février 2022, elle avait consulté un psychiatre qui lui avait prescrit des antidépresseurs, qu’elle avait refusé de prendre parce qu’elle allaitait encore son fils. Un naufrage accentué par une enfance difficile. Abandonnée par sa mère, Ingride Jesus Van Der Kellen avait subit les violences sexuelles de la part de son père.

Détenue depuis son interpellation au sein de l'hôpital-prison de Laxou, l'accusée a fait plusieurs tentatives de suicide. Elle est jugée jusqu'à vendredi, date du verdict, devant la cour d’Assises de Nancy.