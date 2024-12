Nice : des policiers violemment agressés en pleine intervention, trois individus interpellés

Ce dimanche 8 décembre au soir, trois policiers niçois ont été pris à partie en pleine intervention. Alors que deux d'entre eux ont été blessés, trois individus ont été placés en garde à vue.

Les faits se sont déroulés vers 22h40, avenue Auguste-Raynaud. Trois policiers ont été violemment pris à partie, ce dimanche 8 décembre à Nice, alors qu’ils étaient en pleine intervention. Les fonctionnaires intervenaient alors pour un différend familial dans un logement, a appris CNEWS de source policière.

Dès leur arrivée sur les lieux, les agents ont été repérés par un groupe de personnes. Celles-ci ont alors pris la direction du véhicule de police avant d’y mettre un coup.

Une provocation qui a poussé les fonctionnaires à sortir de leur véhicule afin de procéder à des interpellations, selon source proche du dossier. Immédiatement, d’autres personnes ont pris part à cet épisode de violences.

Une policière frappée à coups de poing

Au cours de celui-ci, une policière a reçu des coups de poing avant d’être tirée par les cheveux et de recevoir d’autres coups.

Toujours selon la même source, la victime souffre de douleurs au niveau du dos et de la main droite. Un second policier a également été blessé et a reçu des coups de béquilles. Il souffre de douleurs au coude, au tibia, au genou, au dos, aux cervicales et poignets.

Alors que la situation était devenue ingérable, les trois policiers ont eu recours au gaz lacrymogène pour tenter de dissiper les agresseurs avant de demander des renforts.

Au total, trois personnes, à savoir une femme et deux hommes, ont été interpellés et placés en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion.

De son côté, le parquet de Nice, sollicité par CNEWS, a confirmé les faits ajoutant que les mesures de garde à vue étaient toujours en cours.