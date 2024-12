Pierre Palmade : l’humoriste a été incarcéré ce lundi à la prison de Bordeaux suite à sa condamnation

Condamné à cinq ans de prison, dont deux fermes, Pierre Palmade a été incarcéré ce lundi 9 décembre près de Bordeaux, a-t-on appris d'une source proche du dossier.

À la suite du grave accident provoqué en Seine-et-Marne alors qu’il était sous l’empire de stupéfiants, Pierre Palmade a été incarcéré ce lundi 9 décembre près de Bordeaux après sa condamnation le 20 novembre dernier à Melun à cinq ans de prison dont deux fermes, a indiqué une source proche du dossier à l’AFP.

À l’issue de l’audience du 20 novembre, le président avait rendu son verdict, peu après 20h, condamnant le comédien de 56 ans à une peine de cinq ans d’emprisonnement avec trois ans de sursis probatoire pendant trois ans avec mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. Dans ce dossier, l’humoriste n’a pas fait appel de sa condamnation.

Pierre Palmade a également obligation de poursuivre ses soins contre son addition à la drogue et obligation d’indemniser les victimes. Son permis a également été retiré et il ne pourra plus le repasser avant cinq ans.

Alors qu’il prononçait le verdict, le président Pascal Couvignou avait indiqué à Pierre Palmade qu'«à l’issue de l’exécution de cette peine, vous aurez au-dessus de la tête trois ans que vous ne ferez jamais à deux conditions : prouver que vous continuez de vous soigner et de payer les victimes. L’autre condition : de ne recommencer aucune infraction dans les trois ans», avait-il ajouté.