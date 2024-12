Affaire Adèle Haenel : «Mais ferme ta gueule», hurle l’actrice à l’adresse de l’accusé Christophe Ruggia

Lors du 2e et dernier jour du procès de Christophe Ruggia devant le tribunal correctionnel de Paris pour agressions sexuelles sur mineure, la victime Adèle Haenel s’est adressée au réalisateur. «Mais ferme ta gueule», a-t-elle hurlé.

Le cinéaste Christophe Ruggia, qui a réalisé «Les Diables» ou encore «Dans la tourmente», comparaît depuis ce lundi 9 décembre devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre d’une affaire qui a secoué la sphère du 7e art. En effet, il est accusé d’agressions sexuelles aggravées commises sur l’actrice française Adèle Haenel lorsqu’elle était encore mineure.

Et au 2e et dernier jour du procès, ce mardi 10 décembre, Adèle Haenel n’en pouvait plus d’entendre celui qu’elle accuse de l’avoir agressé sexuellement entre ses 12 et 14 ans expliquer qu’il ne l’avait «jamais» touchée. Ainsi, «Ferme ta gueule», a-t-elle hurlé à Christophe Ruggia.

La veille, soit ce lundi, jour de l’ouverture du procès, l’actrice avait bondi lorsque le tribunal l’a appelée à la barre. «Vous êtes un gros menteur Monsieur Ruggia», avait-elle lâché en direction du réalisateur, expliquant qu’il venait vite «se coller» à elle au moment des faits.

«Je le dis en le regardant»

D'après elle, pour «faire comme si c’était normal, comme s’il ne se passait rien», Christophe Ruggia «intercale» des mots entre ses gestes. «C'est vraiment trop mignon ce que tu fais ma puce», imitait-elle. Après avoir donné sa version des faits, et alors que l’accusé niait ces gestes, Adèle Haenel s’est tournée vers le prévenu en le qualifiant de «gros menteur».

«Je le dis en le regardant. Vous êtes un gros menteur Monsieur Ruggia», avait martelé l’actrice.

Dans cette affaire, deux circonstances aggravantes avaient été retenues par la juge d’instruction chargée du dossier : la minorité d’Adèle Haenel lors des faits d'une part, et la position d’autorité de Christophe Ruggia d'autre part.

Le réalisateur, mis en examen depuis le 16 janvier 2020 pour «agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime» et placé, depuis, sous contrôle judiciaire, a contesté tous les faits qui lui sont reprochés.

Ces faits se seraient produits entre septembre 2001 et février 2004. À l’époque, l’actrice Adèle Haenel était âgée de 12 à 15 ans. Christophe Ruggia avait 36 à 39 ans. Il aurait reçu la comédienne tous les samedis après-midi à son domicile durant trois ans.

Refusant dans un premier temps de saisir la justice, Adèle Haenel avait finalement porté plainte quelques jours après l'ouverture d'une enquête préliminaire, par le parquet de Paris, en novembre 2019. Année au cours de laquelle cette affaire, emblématique du mouvement #MeToo au cinéma, avait été révélée.