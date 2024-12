Nord : quatre morts par arme à feu à Loon-Plage, le suspect s’est rendu

Quatre personnes ont été tuées, ce samedi 14 décembre après-midi, à Loon Plage, dans le département du Nord, a appris CNEWS de source policière. Le suspect s’est rendu de lui-même.

Les faits se sont produits entre 16h et 17h. Ce samedi 14 décembre, quatre personnes ont été tuées par arme à feu à Loon Plage, près de Dunkerque, dans le département du Nord, a appris CNEWS de source policière. Les victimes sont deux migrants kurdes et deux agents de sécurité du port, précise une source proche du dossier.

Concernant les faits, ceux-ci se sont déroulés dans deux lieux différents, a indiqué à l'AFP le maire Eric Rommel. Les deux agents de sécurité patrouillaient dans la zone portuaire lorsqu'ils ont été pris pour cible sur leur lieu de travail, a-t-il rapporté.

Et un peu plus loin, deux migrants ont été tués également entre Loon-Plage et Dunkerque, a ajouté l'élu, sans pouvoir donner d'éléments sur le profil ou les motivations du tueur, qui serait «originaire de l'agglomération» de Dunkerque.

D'après les pompiers, les victimes pourraient avoir été tuées par des balles provenant d'armes automatiques.

Un peu plus tôt dans la journée, une autre victime a été tuée sur la voie publique à Wormhout. Un suspect, de nationalité française et âgé de 22 ans, s’est rendu à la gendarmerie, affirmant être l’auteur des meurtres, a ajouté une source proche du dossier