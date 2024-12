Quintuple homicide dans le Nord : victimes, suspect, enquête… Ce que l’on sait au lendemain du drame

Ce samedi 14 décembre, cinq personnes ont été tuées à Wormhout et à Loon-Plage, près de Dunkerque (Nord). Le suspect a été placé en garde à vue, celle-ci pouvant durer jusqu’à mercredi. Une enquête a été ouverte.

Le déroulé détaillé des faits se dessine. Cinq personnes ont été tuées ce samedi 14 décembre sur les communes de Wormhout et de Loon-Plage, près de Dunkerque. Le drame a commencé vers 15h15 lorsqu’une première victime, un homme de 29 ans, a été tuée de plusieurs tirs d’arme à feu devant son domicile, a indiqué le parquet de Dunkerque ce dimanche.

Quarante-cinq minutes plus tard, soit vers 16h, deux autres hommes, âgés de 33 et 37 ans, ont aussi été victimes de tirs, à Loon-Plage, près du canal des Dunes. Ils ont succombé à leurs blessures.

L’auteur des faits a poursuivi son massacre en tuant, près de cinq kilomètres plus loin et toujours à Loon-Plage, deux autres hommes. Selon le parquet de Dunkerque, ces deux dernières victimes «pourraient être de nationalité iranienne, âgées de 19 et 30 ans, et séjourner dans le camp avoisinant».

Un suspect «inconnu de la police et de la justice»

À la suite de ce quintuple homicide, un homme de 29 ans s’est rendu à la brigade de gendarmerie de Ghyvelde vers 17h20. Il a affirmé être l’auteur des faits et a été placé en garde à vue. Celle-ci pourrait durer jusqu’à 96 heures, soit jusqu’au mercredi 18 décembre prochain.

L’homme «est inconnu des services de police et de l’autorité judiciaire. Plusieurs armes à feu ont été retrouvées dans sa voiture», précise le ministère public dans son communiqué.

De ce fait, une enquête de flagrance a été ouverte sur ces faits et a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du service interdépartemental de la police judiciaire du Nord (SIPJ 59).

«Les infractions retenues pour cette enquête sont celles de meurtres précédés, accompagnés ou suivis d’un autre crime, crimes pour lesquels la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Sont également retenues les qualifications d’acquisition, détention, port et transport d’armes de catégorie A et B», écrit le parquet de Dunkerque.

De nombreuses investigations sont actuellement menées sur place, le but étant d’«éclaircir les raisons ayant amené le mis en cause à commettre ces crimes, de préciser davantage encore le déroulé des faits et de confirmer la catégorisation des armes».

«Afin de préserver la confidentialité et l’efficacité de l’enquête, et afin de respecter les droits des parties et notamment ceux des familles de victimes, aucun autre élément d’information ne pourra être donc livré à ce stade», a poursuivi le parquet.