«Ni*** ta mère toi et ta France» : l'influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane condamnée à 9 mois de prison avec sursis

L’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane, poursuivie pour quatre délits, notamment pour «menaces de mort» sur les réseaux sociaux à l’encontre d’opposants algériens, a été condamnée ce mardi à 9 mois de prison avec sursis.

Des propos particulièrement graves en cause. Ce mardi 15 avril, le tribunal correctionnel de Lyon (Rhône) s'est prononcé sur l'affaire de l’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane. Cette dernière, accusée notamment de «menaces de mort», proférées sur les réseaux sociaux, à l’encontre des opposants au gouvernement algérien, a écopé de 9 mois de prison avec sursis.

Elle a aussi été condamnée à 200 heures de travail d'intérêt général. Le tribunal a également ordonné la suspension pendant six mois de ses accès à TikTok et Facebook, dans un contexte de tensions ravivées entre Paris et Alger.

Lors de l’audience du 18 mars dernier, le parquet avait requis la peine d’un an de prison avec sursis contre l’influenceuse, suivie sur TikTok et Facebook par plus de 350.000 personnes.

Au cours de cette même audience, le représentant du parquet avait rappelé à l’influenceuse que «la loi française l'autorise à s'exprimer en totale liberté, mais avec des limites». Il a ainsi dénoncé des «propos particulièrement graves, haineux, n’ayant aucune place dans une démocratie».

Concernant les faits, ceux-ci s'étaient produits au début du mois de janvier 2025. Comme pour «Doualemn», «Zazou Youcef» ou encore «ImadTintin», Sofia Benlemmane avait été interpellée après avoir publié des contenus jugés haineux envers la France, appelant par la même occasion à des actes violents.

Déjà condamnée à 7 mois de prison avec sursis en 2001

Dans une vidéo, elle avait insulté en direct une autre femme en lui lançant «ni*** ta mère toi et ta France». «J’espère que tu seras tuée, j’espère qu’ils vont te tuer», avait-elle ajouté.

Pour autant, et malgré son placement sous contrôle judiciaire, cette femme de 54 ans, sans emploi, avait poursuivi ses provocations, se présentant à l’audience du 18 mars vêtue d’un t-shirt aux couleurs de l’Algérie.

Elle était revenue sur ses propos, assurant qu’«en aucun cas (elle) n’avait l’intention de passer à l’acte». «Les mots ont dépassé mes pensées», s’était-elle défendue, se disant parfois «impulsive».

Ce n’est pas la première fois que Sofia Benlemmane fait face à la justice. En 2001, cette ancienne joueuse de football avait été condamnée à sept mois de prison avec sursis et trois ans d’interdiction de stade pour avoir pénétré sur la pelouse du Stade de France avec un drapeau algérien lors d’un match amical entre la France et l'Algérie.