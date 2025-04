Yvelines : trois personnes en détention pour 76 vols, 600.000 euros de préjudice

Dans un communiqué de presse, la gendarmerie nationale a fait savoir que trois individus âgés d’une vingtaine d’années ont été placés en détention provisoire jeudi 10 avril à la suite de 76 «faits délictueux ayant causé près de 600.000 euros de préjudice» dans les Yvelines.

Trois individus âgés de 22, 25 et 27 ans, originaires des Yvelines, ont été mis en examen notamment pour vols en bande organisée et recel, jeudi 10 avril dernier, avant d’être placés le soir même en détention provisoire, a indiqué la gendarmerie nationale dans un communiqué ce mardi 15 avril.

L’affaire a vu le jour au cours du mois de décembre 2024. A l’époque, une enquête avait été ouverte par le parquet, confiée à la Section de recherches de Versailles et la BRI de Versailles, à la suite d’agissements «d’une équipe de trois voleurs encagoulés agissant à bord de voitures volées».

Les trois malfaiteurs avaient rapidement été identifiés par les enquêteurs «à l’issue d’un travail méthodique de recoupements et d’analyse criminelle». Il s’agissait en réalité de personnes qui «avaient déjà été impliquées précédemment dans des vols aggravés, des vols par ruse, du recel, de la rébellion ou des violences».

D’après la gendarmerie nationale, «l'équipe opérait par raids nocturnes ou diurnes après avoir fait des repérages. Leur activité était variée : vol de voitures ou de camions, de remorques, vols à la roulotte notamment d'outillage, vol de carburant destiné à être revendu, cambriolages...».

De nombreux objets restitués à leur légitime propriétaire par les gendarmes

Et plus récemment, ces mêmes malfrats ont jeté leur dévolu sur une voiture sportif bleue volée, cette dernière ayant été «signalée sur de nombreux méfaits en Île-de-France et dans les départements environnants».

C’est ainsi que le 8 avril, les enquêteurs ont décidé de procéder à des perquisitions au domicile des malfaiteurs, à savoir à Andrésy et à Aubergenville, dans les Yvelines.

Au cours de celles-ci, les enquêteurs ont retrouvé «un encodeur de clés de voiture et plusieurs dizaines de clés vierges, de l’argent liquide, des bijoux et des montres de luxe sans rapport avec les revenus déclarés des intéressés».

«Les cagoules, les talkie-walkies, les gants et les armes des intéressés ainsi que la Mégane bleue servant aux méfaits ont été retrouvés. De nombreux objets ont été saisis afin de les restituer à leur légitime propriétaire : 9 véhicules (voitures, fourgons, camion), des remorques, une caravane et de l'outillage électroportatif en grande quantité», peut-on lire dans le communiqué de la gendarmerie.

Au total, on compte 76 faits attribués à ce gang de trois individus avec un préjudice estimé à 600.000 euros à des entreprises et à des particuliers. A l’issue de leur garde à vue, les trois individus ont été mis en examen et placés en détention provisoire.