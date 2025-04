Prisons attaquées : le préfet de police de Paris va mettre en place «une vigilance renforcée» pour sécuriser les établissements pénitentiaires franciliens

Alors que plusieurs centres pénitentiaires ont été touchés par des dégradations à travers toute la France, le préfet de Police Laurent Nuñez a décidé de mettre en place «une vigilance renforcée» pour sécuriser les prisons en Île-de-France.

Pour la 3e nuit consécutive, des dégradations ont visé plusieurs établissements pénitentiaires en France. Cette fois, c’est la prison de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, qui a été touchée. En effet, trois véhicules ont été incendiés sur un parking du site.

Dans le même temps, un autre véhicule, appartenant à un surveillant de la prison d'Aix-Luynes, a été incendié dans la nuit devant le domicile de celui-ci, selon Jessy Zagari, délégué régional FO Pénitentiaire, à l'AFP.

Face à la multiplication de ces dégradations, le préfet de Police de Paris, Laurent Nuñez, a décidé de mettre en place une «vigilance renforcée» afin de sécuriser les prisons en Île-de-France, a appris CNEWS ce mercredi.

Parmi les sites pénitentiaires et maisons d’arrêt concernés par cette vigilance renforcée figurent quelques-uns qui avaient été touchés par des dégradations en début de semaine.

On retrouve ainsi le centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, situé à Villepinte, où trois véhicules, dont deux appartenant à des agents pénitentiaires, ont été incendiés lundi 14 avril au soir sur le parking de cette maison d’arrêt.

Des centres pénitentiaires déjà concernés par des dégradations

Les images de vidéosurveillance ont permis de voir que les deux auteurs ont pénétré dans l'enceinte en passant par une butte de terre, incendiant chacun un véhicule, le troisième a été atteint par propagation.

De plus, le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, situé à Nanterre, est lui aussi concerné par la vigilance renforcée. Ce site a en effet été la cible d’attaque et un véhicule appartenant à un membre du personnel a été incendié.

Sur X, la préfecture des Hauts-de-Seine a condamné ces «événements inacceptables». «À la suite des événements inacceptables qui se sont déroulés cette nuit à Nanterre, le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, a contacté le directeur de la maison d'arrêt afin de lui témoigner sa solidarité ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire», peut-on lire.

À la suite des événements inacceptables qui se sont déroulés cette nuit à #Nanterre, le préfet des #HautsdeSeine, Alexandre Brugère, a contacté le directeur de la maison d'arrêt afin de lui témoigner sa solidarité ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’administration… — Préfet des Hauts-de-Seine 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet92) April 15, 2025

Sur cette longue liste, on retrouve également les maisons d’arrêt de Poissy et de Versailles, les centres pénitentiaires du Bois d’Arcy, de Meaux Chauconin, et du Sud Francilien ainsi que l’établissement pénitentiaire de Fresnes.