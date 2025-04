«Quand je me suis réveillée, il était à côté de moi en train d'enlever ma culotte» : l'étudiante de 19 ans, victime d’un viol par un chauffeur Bolt, témoigne sur CNEWS

Une jeune étudiante de 19 ans a été victime d’un viol par un chauffeur Bolt dans le 16e arrondissement de Paris lors d’une course nocturne effectuée vendredi 11 avril. Elle témoigne sur CNEWS.

À Paris, une jeune femme de 19 ans a subi un viol dans le 16e arrondissement de la capitale alors qu’elle venait de passer la soirée en boîte de nuit avec ses amis. L’auteur présumé du viol n’est autre que le chauffeur Bolt qui devait ramener la victime chez elle.

Les faits se sont déroulés vendredi 11 avril au soir. La victime, originaire de Martinique et fraîchement arrivée en France métropolitaine, avait passé la soirée en compagnie de ses amis dans une boîte de nuit au cœur de la capitale. Alcoolisée, elle ne pouvait pas rejoindre son domicile à pied.

Ses amis ont alors décidé de lui commander une course via l’application Bolt car, selon elle, «c’est plus abordable». Le chauffeur aurait effectué un premier arrêt sur la route. À ce moment-là, il aurait acheté des préservatifs dans un distributeur, selon la victime qui a accepté de témoigner sur CNEWS. Puis l'homme a poursuivi sa route.

«J’ai vu qu’il a raté mon entrée. Il s’est alors arrêté et a fait une marche-arrière dans une ruelle. Je me suis endormie et quand je me suis réveillée, il était à côté de moi dans la voiture. Il était en train de m’enlever ma culotte», dit la jeune femme de 19 ans.

«Il était sur moi avant de me ramener à mon domicile et de me souhaiter une bonne soirée»

«Je savais que je n’avais pas de chance. Il avait une corpulence plus importante que la mienne. Il était sur moi avant de me ramener à mon domicile et de me souhaiter une bonne soirée», a-t-elle ajouté.

Choquée, la victime a décidé de porter plainte dès le samedi 12 avril au matin en prenant contact avec les policiers. Les forces de l’ordre se sont alors rendues à son domicile et ont saisi les sous-vêtements de la victime pour garder «des éléments de preuve». La jeune femme a également montré des captures d’écran de la course aux fonctionnaires de police.

Concernant son agresseur, ce dernier, de type africain, est porteur d’une «immense barbe» selon la victime. «Il devait avoir 30 ou 40 ans», a-t-elle ajouté. Au commissariat, elle est parvenue à identifier son agresseur et les policiers lui ont proposé une confrontation avec lui.

«Je n’ai pas envie d’entendre sa voix me parler»

Angoissée, elle a refusé cette proposition. «Je ne vois aucun intérêt à cela. Je ne vois pas l’intérêt de devoir me justifier devant quelqu’un qui, de toute évidence, ne va jamais assumer ce qu’il m’a fait. J’en ai pas envie. Je n’ai pas envie d’entendre sa voix me parler», a-t-elle affirmé à CNEWS.

À la suite de ce viol, une enquête a été ouverte. Au cours de celle-ci, le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Celle-ci a été levée pour une poursuite des investigations en préliminaire.

Concrètement, les enquêteurs cherchent désormais des éléments à charge à l’encontre de l’agresseur présumé afin de pouvoir l’incriminer.

«J’avais juste envie de rentrer chez moi et la probabilité qu’il m’arrive quelque chose est supposée être très basse», a-t-elle déclaré au sujet de la société Bolt. D’ailleurs, cette dernière a répondu à nos confrères du JDD, indiquant avoir «immédiatement bloqué le chauffeur concerné et lancé une enquête interne».

«Nous collaborons pleinement avec les autorités et leur transmettons toutes les informations nécessaires pour faire progresser l’enquête», a-t-elle poursuivi.