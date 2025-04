Tentative d’enlèvement de deux fillettes : la gendarmerie du Maine-et-Loire lance un appel à témoins

La gendarmerie du Maine-et-Loire a lancé, ce mercredi 16 avril, un appel à témoins afin de retrouver un individu ayant tenté d’enlever deux fillettes le 17 février dernier à Saint-Augustin-des-Bois.

Un individu possiblement dangereux dans la nature. Sur son compte Facebook, la gendarmerie du Maine-et-Loire a procédé à la publication d’un appel à témoins ce mercredi 16 avril à la mi-journée.

Cela fait suite à une tentative d’enlèvement de deux fillettes survenue il y a deux mois, soit le 17 février 2025, à Saint-Augustin-des-Bois.

À travers cet appel, la gendarmerie cherche à identifier l’individu à l’origine des faits. À l’époque, celui-ci suivait les deux mineures qui promenaient un chien. Alors qu’il était à bord de son véhicule, le suspect a demandé aux fillettes «à plusieurs reprises» de monter dans l’habitacle.

Face à leur refus, l’homme a fini «par attraper l’une d'elles par le poignet afin de tenter de la faire monter», a écrit la gendarmerie dans cet appel à témoins, précisant que «l’intervention d’un cycliste a permis de faire fuir l’individu».

Selon les gendarmes, l’homme est de type caucasien. Il est âgé d’environ 65 ans et mesure 1m70. Il a les cheveux «mi-longs poivre et sel» et a les yeux bleus. Sa voiture est de marque Peugeot modèle 406 break de couleur bleue.

Les militaires invitent toute personne permettant d’identifier le cycliste ayant mis en fuite l’individu ou ayant des informations concernant les faits dénoncés à contacter le 17 ou la brigade de Saint-Georges-sur-Loire au numéro suivant : 02.41.39.13.10 ou par mail à l’adresse [email protected].