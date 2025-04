Enfant tué par un petit train touristique sur la Croisette : la Ville de Cannes jugée ce vendredi à Grasse

À l’issue du procès qui s’est tenu en mars dernier, le tribunal correctionnel de Grasse doit rendre sa décision, ce vendredi 18 avril, dans l’affaire de la mort d’un enfant, en août 2020. Ce dernier avait été happé par un petit train touristique sur la Croisette, à Cannes.

Une affaire qui pourrait toucher à sa fin ce vendredi 18 avril. Le tribunal correctionnel de Grasse doit en effet rendre son délibéré ce jour dans l’affaire du petit garçon de 18 mois qui a été happé par un train touristique le 4 août 2020 sur la promenade Robert Favre Le Bret, près de la plage de Croisette à Cannes (Alpes-Maritimes).

Au total, trois personnes, physiques ou morales, sont poursuivies dans cette affaire, à savoir le chauffeur du train touristique, l’exploitant ainsi que la mairie de Cannes. Les faits se sont produits lorsque les températures étaient très élevées. La maman du petit garçon venait alors de lui ôter son tee-shirt.

Ne voyant pas arriver le petit train, l’enfant a été happé par la machine, et ce malgré la manœuvre d’évitement du chauffeur, comme l’indiquent nos confrères de Nice-Matin. La victime est malheureusement décédée à l’arrivée des secours.

Poursuivi pour homicide involontaire, le conducteur du train s’est défendu, estimant que le train ne roulait pas à une vitesse excessive. «La vitesse était adaptée. On avait la consigne de rouler au pas, d’utiliser la cloche. J’ai passé la première, ce qui réduit la vitesse entre 6 ou 10 km/h», a-t-il dit dont les propos ont été rapportés par nos confrères.

Une amende de 80.000 euros requises contre la mairie, le chauffeur risque 3 ans de prison avec sursis

Outre le conducteur, l’avocat de la partie civile, Me Jean Boudot, a expliqué avoir «davantage la mairie dans le collimateur», estimant que ce train «n’avait rien à faire sur cet axe piétonnier, bondé de vacanciers, à proximité des plages».

L’avocat explique que «les choix de la défense (la Ville : ndlr) sont inaudibles». Il a suggéré que la commune avait passé outre les autorisations et aurait donné un «bip» permettant d’accéder aux lieux du drame «parce qu’il n’y avait pas d’autres solutions à part de passer par la chaussée». Selon lui, cela aurait réduit le nombre de rotations et la rentabilité de l’exploitant.

Alors que Me Emilie Lopez et Me Zakaria Guerouabi, respectivement représentante du chauffeur et avocat de l’exploitant, demandent la relaxe de leurs clients, Me Denis Del Rio, avocat de la mairie de Cannes, s’est demandé à quelles obligations la commune a-t-elle manqué.

Durant le procès, qui s’est tenu en mars 2025, le parquet avait requis trois ans de prison avec sursis pour le chauffeur, 50.000 euros d’amende pour l’exploitant et 80.000 euros d’amende pour la mairie.