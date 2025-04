Lyon : sept individus fournissant des véhicules volés au grand banditisme interpellés lors d'un vaste coup de filet

Une équipe de logisticiens opérant dans le crime organisé, dont le vol de véhicules de grosse cylindrée, a été arrêtée dans la région lyonnaise, a annoncé la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, ce vendredi.

Un vaste coup de filet. Une équipe de logisticiens opérant dans le crime organisé, dans la région lyonnaise, a été arrêtée, a expliqué la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, ce vendredi 18 avril.

L'opération judiciaire, qui a mobilisé près de 100 gendarmes, a eu lieu quelques jours auparavant. Conduite depuis plusieurs mois par la Section de recherches de Lyon (SR) et le Groupement de gendarmerie départementale (GGD), l'enquête a permis l'interpellation de sept individus dans l'agglomération lyonnaise.

Elle a permis de mettre à jour l'existence «d'un vaste réseau structuré de voleurs de véhicules particulièrement actif sur le secteur lyonnais. À raison parfois de plusieurs véhicules volés chaque nuit, cette équipe structurée de malfaiteurs agissait selon un mode opératoire bien rodé», a précisé le communiqué de presse de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale.

3 véhicules pour une valeur de 127.000 euros

Signe de la bonne structure du gang, un donneur d'ordre orchestrait les opérations et répartissait les rôles. Sur le plan logistique, «les malfaiteurs disposaient d'équipements dont des outils d'encodage de clés». Les véhicules étaient choisis méticuleusement avant d'être volés rapidement. Des clients étaient ensuite contactés.

Outre leur valeur financière, certains des véhicules dérobés étaient utilisés lors de «règlements de compte, séquestrations et vols en bande organisée». Une trentaine de vols ont été associés à cette bande organisée.

Selon le communiqué de presse, 3 véhicules ont été saisis pour un «montant total de 127.000 euros dont une Audi RS 3». Le matériel utilisé pour les vols des véhicules a été également réquisitionné. Sur les sept individus mis en examen, quatre ont été placés en détention provisoire et trois sous contrôle judiciaire. «Cette opération d'envergure s'inscrit dans la lutte globale et permanente engagée contre ces réseaux criminels et notamment les infrastructures criminelles.»