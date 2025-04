Victime de menaces de mort, un surveillant pénitentiaire porte plainte après que ses données privées ont été partagées sur Telegram

Entre dimanche soir et mardi soir, plusieurs attaques ont été orchestrées au sein de nombreuses prisons françaises, avec des dizaines de véhicules incendiées. Ce vendredi, un surveillant de l’un de ces établissements a porté plainte après que ses données privées ont été partagées sur Telegram.

Des données sensibles mises à disposition sur les réseaux sociaux. Un surveillant pénitencier, dont le véhicule a été incendié devant son domicile ces derniers jours lors de la vague d’attaques violentes visant plusieurs prisons françaises, a porté plainte ce vendredi après que ses données privées ont été partagées sur Telegram.

«Ces agissements, d’une gravité extrême, s’inscrivent dans le cadre d’une série d’attaques visant délibérément les personnels de l’administration pénitentiaire. Ils constituent une atteinte directe non seulement à la sécurité individuelle de mon client et de sa famille, mais aussi à l’autorité et à la dignité de la fonction publique pénitentiaire», a indiqué l’avocat de ce dernier, Mourad Battikh, dans un communiqué.

«Une plainte a été déposée pour menaces de mort aggravées, harcèlement moral, atteinte à la vie privée et diffusion illicite de données personnelles», a ajouté ce dernier.

Depuis dimanche soir et jusqu’à la nuit de mardi à mercredi, plusieurs actions ont été recensées, principalement des incendies de véhicules. Selon le procureur antiterroriste Olivier Christen, il y a eu aussi, au total, «21 véhicules incendiés et une dizaine de véhicules dégradés».

D’après le magistrat, ces dégradations ont été enregistrées dans «huit départements», pour un tiers dans les Bouches-du-Rhône et un autre tiers en Île-de-France.