Fusillade à Rennes : la garde à vue des quatre suspects prolongée

Trois personnes ont été blessées dans une fusillade sur un point de deal situé sur la dalle Kennedy à Rennes (Ille-et-Vilaine) ce jeudi 17 avril. La garde à vue des personnes interpellées a été prolongée de 48 heures ce samedi.

Une scène d’une violence extrême. Une fusillade a éclaté ce jeudi en fin d'après-midi dans le quartier Villejean, faisant trois blessés par balles.

«La première séquence était marquée par l’arrivée d’un véhicule Peugeot 2008 qui percutait un jeune homme d’une vingtaine d’années, de nationalité italienne, avant de poursuivre plusieurs individus qui réussissaient à s’enfuir. Plusieurs tirs étaient alors entendus par des témoins. Le véhicule revenait à hauteur du blessé qu’il venait de percuter et les occupants du véhicule le prenaient en photo», a précisé le parquet de Rennes dans un communiqué.

«Le véhicule se déplaçait ensuite jusqu’à l’entrée du cours Kennedy. Trois individus en descendaient, l’un en possession d’une arme longue, les deux autres d’une arme de poing et fonçaient en direction de jeunes attablés en terrasse devant un restaurant Subway. Trois des personnes poursuivies se réfugiaent à l’intérieur du restaurant où ils étaient victimes de tirs opérés par les attaquants», a poursuivi cette même source.

En janvier dernier, deux hommes avaient déjà été blessés au même endroit après une fusillade.

«Ils ont tiré quatre coups au moins»

Une témoin, présente dans un Subway à proximité de la fusillade, a raconté les faits dans les colonnes de Ouest-France.

«On a vu trois mecs qui étaient sur la terrasse, ma fille me dit : « maman, couche toi ! » Elle avait vu les armes. Ils ont tiré quatre coups au moins. Et là, les gars visés sont tombés par terre. Ma fille et un autre monsieur leur ont donné les premiers soins», a synthétisé cette dernière.

La garde à vue des personnes interpellées prolongée

«A 19h05, le véhicule était repéré en feu à proximité immédiate de l’agglomération rennaise. A 19h25, des effectifs de gendarmerie dépêchés sur les lieux découvraient à proximité du véhicule un individu, immédiatement interpellé et placé en garde à vue des chefs de tentatives de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes. Il s’agit d’un homme de 20 ans, de nationalité française, originaire de la région parisienne», a précisé le parquet.

Le Raid a arrêté dans la nuit trois autres personnes dans un appartement de Rennes. «A l’intérieur étaient interpellés trois hommes âgés de 21 à 23 ans, deux de nationalité française, l’autre de nationalité congolaise, résidant habituellement pour deux d’entre eux dans la région de Tours, le troisième à Marseille. Ils étaient placés en garde à vue pour les mêmes faits que le premier individu appréhendé», a expliqué le parquet.

«Le service interdépartemental de la police judiciaire de Rennes était immédiatement saisi des investigations en flagrance par le parquet de Rennes», a indiqué cette même source.

Ce samedi 19 avril, la garde à vue des personnes interpellées a été prolongée de 48 heures, a précisé le parquet.

Quatre blessés dont un pronostic vital engagé

La maire de la commune, Nathalie Appéré, a affirmé que la fusillade a fait trois blessés par balles, alors qu’une quatrième personne a été «renversée par un véhicule».

Le parquet de Rennes a précisé que «le pronostic vital de la victime renversée par le véhicule est engagé à l’heure actuelle».

D'après la source policière, deux des trois victimes par balles ont vu leur pronostic vital un temps engagé, mais seraient désormais hors de danger.