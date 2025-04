Disparition inquiétante de Lyam, 12 ans : les gardes à vue de trois personnes, dont la mère et la sœur de l’adolescent, levées

Alors que Lyam, 12 ans et porté disparu depuis jeudi 17 avril dans la Vienne, a été retrouvé sain et sauf ce samedi 19 avril, les trois personnes mises en garde à vue, dont sa mère et sa sœur, ont été relâchées.

Les trois gardes à vue opérées dans le cadre de l'enquête sur la disparition près de Poitiers de Lyam, un adolescent de 12 ans, retrouvé samedi, ont été levées, a indiqué dimanche soir le parquet. Les enquêteurs soupçonnent la mère d'avoir orchestré une «manipulation» dans un contexte familial tendu, d'après la même source, rapporte l'AFP.

Pour l’heure, on ignore les raisons exactes de ces gardes à vue, confirmées par le parquet de Poitiers sans qu’il ne précise de qui il s’agissait. Pour rappel, l’adolescent de 12 ans était porté disparu depuis le 10 avril 2025. Il a été aperçu pour la dernière fois jeudi 17 avril, sur le secteur de Poitiers et Bruxerolles.

Ainsi, un appel à témoins avait été lancé par la police nationale afin de retrouver la trace de Lyam et une enquête a été ouverte par le parquet de Poitiers pour «enlèvement et séquestration».

À la suite de cette disparition, le ministère public a indiqué avoir pris «une ordonnance de placement provisoire concernant le jeune garçon».