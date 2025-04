Disparition inquiétante de Lyam, 12 ans : trois personnes, dont la mère et la sœur de l’adolescent, placées en garde à vue

Alors que Lyam, 12 ans et porté disparu depuis jeudi 17 avril dans la Vienne, a été retrouvé sain et sauf ce samedi 19 avril, trois personnes, dont la mère et la sœur de l’adolescent, ont été placées en garde à vue.

La mère et la sœur de Lyam, adolescent de 12 ans retrouvé ce samedi 19 avril après avoir disparu pendant neuf jours, ont été placées en garde à vue, a indiqué une source policière à l’AFP, confirmant une information de BFMTV.

Pour l’heure, on ignore les raisons de ces gardes à vue, confirmées par le parquet de Poitiers sans qu’il ne précise de qui il s’agissait. Pour rappel, l’adolescent de 12 ans était porté disparu depuis le 10 avril 2025. Il a été aperçu pour la dernière fois jeudi 17 avril, sur le secteur de Poitiers et Bruxerolles.

Ainsi, un appel à témoins avait été lancé par la police nationale afin de retrouver la trace de Lyam et une enquête a été ouverte par le parquet de Poitiers pour «enlèvement et séquestration».

À la suite de cette disparition, le ministère public a indiqué avoir pris «une ordonnance de placement provisoire concernant le jeune garçon».