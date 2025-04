Clichy : un adolescent poignardé dans une rixe

Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme de 14 ans a été agressé à l’arme blanche, lors d’une rixe survenue dans les rues de Clichy (Hauts-de-Seine). Transporté à l’hôpital Louis Mourier, ses jours ne sont pas en danger.

Les raisons de son agression restent encore floues. Un jeune homme âgé de 14 ans a été victime de coups de couteau, lors d’une rixe survenue dans la nuit de samedi à dimanche, à Clichy.

«Ils ont attrapé Yassine, l’ont étranglé»

Il était près d’une heure du matin, dimanche, lorsqu’une rixe a éclaté, à l’angle du boulevard Victor-Hugo et de la rue de Belfort à Clichy. «On était à la foire du trône. On est rentrés, et il y avait un groupe avec quatre filles alcoolisées, sur le trottoir. Ils nous ont mal parlé. Ils ont attrapé Yassine (la victime, NDLR), ils l’ont tapé et lui ont mis quatre coups de couteau», raconte un premier témoin, ami de la victime, à CNEWS.

«Ils ont attrapé Yassine, l’ont étranglé en le collant contre le mur. Il y en a un qui a sorti une bouteille d’alcool, il lui a cassé contre la tête», relate un autre témoin.

Quand la police arrive sur place, le jeune homme est allongé sur le sol, et ses agresseurs, tous évaporés.

Une enquête confiée aux policiers du commissariat de Clichy

«Il y a une recrudescence d’agressions, notamment à l’arme blanche. Les faits commis par des mineurs ou des jeunes majeurs, sont de plus en plus importants. Il y a une violence qui est exacerbée. On constate une augmentation des actes dits graves», relate Éric Henry, délégué national Alliance, à CNEWS.

L’adolescent a été pris en charge à l’hôpital Louis Mourier. Ses jours ne sont pas en danger.

L’enquête a été confiée aux policiers du commissariat de Clichy. Ils vont notamment examiner les bandes de vidéosurveillance de la ville, afin d’identifier les coupables.