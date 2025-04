Prisons attaquées : tag «DDPF» dans l’Oise, véhicules incendiés dans le Calvados… De nouvelles dégradations constatées cette nuit

Au cours de la dernière nuit du lundi 21 au mardi 22 avril, de nombreux centres pénitentiaires du pays ont été visés par de nouvelles dégradations, allant d’un tag «DDPF» retrouvé sur le véhicule d’un agent pénitentiaire de l'Oise à des incendies de voitures administratives dans le Calvados.

A l’heure où plusieurs prisons françaises ont été touchées par des dégradations ces derniers jours, de nouveaux actes du même type ont été constatés dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 avril, et ce dans de nombreux départements.

Les premières dégradations ont été constatées à Caen, dans le Calvados. Le parquet a en effet confirmé à CNEWS qu’au moins cinq véhicules administratifs ont été incendiés.

«Ces actes ciblent une nouvelle fois les personnels de la Justice, qui œuvrent chaque jour avec engagement au service de la sécurité et de la réinsertion. Ce climat de violences répétées est inacceptable», a dénoncé le syndicat FO Justice.

En Isère, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a fait savoir que, cette nuit, «des individus ont été interpellés à proximité d’un établissement pénitentiaire avec des jerricanes d’essence».

Selon une source pénitentiaire à CNEWS, trois individus étaient dans un véhicule. Celui-ci a été repéré par les forces de gendarmerie et considéré comme «suspect» car rodant autour de l’établissement pénitentiaire de Grenoble-Varces De ce fait, les gendarmes ont procédé à son contrôle et à l'interpellation des trois individus. Le parquet de Grenoble a affirmé, de son côté, qu’«une enquête est en cours et a été confiée à la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée : ndlr)».

«À ce stade, aucun autre élément ne peut être confirmé», a-t-il ajouté.

Dans l’Oise, le véhicule d’un agent pénitentiaire a, lui, été tagué. Une inscription «DDPF», pour «Défense des droits des prisonniers français» a été retrouvée sur la voiture du personnel à Mouy, dans le sud de Beauvais, a confirmé le parquet à CNEWS, annonçant également l’ouverture d’une enquête.

Ces nouvelle attaque s’ajoute à une série d’actes qualifiés de «terroristes» par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, s’étant déroulée depuis dimanche 13 avril. En une semaine, plusieurs prisons françaises ont été visées par des dégradations, allant des incendies de véhicules aux tirs à l’arme automatique à la maison d’arrêt de Toulon (Var).