Rabbin agressé à Orléans : l’adolescent jugé ce mercredi

Le tribunal pour enfants à Orléans doit se pencher ce mercredi sur l’agression d’un rabbin dans cette même ville le 22 mars dernier. Le suspect, âgé de 16 ans, est placé en détention depuis le 24 mars.

Une décision attendue. Interpellé et placé en détention provisoire depuis le 24 mars dernier, l’adolescent de 16 ans, accusé d’avoir agressé le rabbin d’Orléans, doit comparaître ce mercredi 23 avril dans le cadre de son procès pour «violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une religion».

Dans cette affaire, les faits remontent au 22 mars dernier. Ce jeune mineur a été interpellé le jour-même par les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) après avoir «frappé à la tête, mordu à l’épaule et insulté» le rabbin, qui sortait de la synagogue. Au moment des faits, la victime était accompagnée de son fils de 9 ans.

Ainsi, selon la procureure de la République d’Orléans Emmanuelle Bochenek-Puren, la même infraction est reprochée au mineur «s’agissant des violences psychologiques subies par le jeune garçon à l’occasion de cette agression, avec la circonstance aggravante de commission sur un mineur âgé de 15 ans».

Individu connu sous plusieurs identités

Il est à noter que, lors de l’interpellation de cet adolescent de 16 ans, les policiers ont trouvé en sa possession «une quantité de 2 grammes de résine de cannabis». Au cours de sa garde à vue, le suspect avait déclaré qu’il était de nationalité palestinienne.

Selon le parquet, il est connu des services de justice et était impliqué «dans trois procédures judiciaires, conduites entre octobre 2024 et décembre 2024, pour des faits de trafics de stupéfiants et de violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique à Marseille, et de vol aggravé sur la commune d’Orléans».

Cependant, lors de chaque interpellation, l’individu a donné une identité différente. À la suite de cette nouvelle agression, il a refusé «de se soumettre aux relevés signalétiques et aux prélèvements biologiques permettant son identification». Un refus qui n’a pas duré longtemps puisqu’il s’y est soumis en fin de compte.

«Il a alors admis être de nationalité marocaine», a précisé la procureure de la République d’Orléans.