Braquage de Kim Kardashian : auditions, témoignage de la star américaine, verdict… Voici le calendrier judiciaire prévu pour le procès

À compter de ce lundi 28 avril, et pour une durée de trois semaines, la cour d’assises doit se pencher sur le braquage de Kim Kardashian, survenu en octobre 2016 à Paris. La star américaine a déjà confirmé sa présence au procès.

Un procès, neuf ans après. La cour d’assises de Paris doit se pencher dès ce lundi 28 avril à 14h et jusqu’au vendredi 23 mai prochain, sur le procès dit «de la rue Tronchet», un braquage survenu dans un établissement hôtelier de cette rue du 8e arrondissement de la capitale visant la star américaine Kim Kardashian.

Les faits sont survenus dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 alors que la star était en visite à Paris à l’occasion de la Fashion Week. Au cours de ce cambriolage, Kim Kardashian avait été ligotée. Plusieurs bijoux, dont une bague dont la valeur est estimée à plus de 3,5 millions d’euros, avaient été dérobés.

Parmi les douze personnes soupçonnées d’avoir participé au braquage, dix devront être jugées en première instance par la cour d’assises. Il s’agit de Yunice A., Aomar A.K., Harminv A. K., Didier D., Marc-Alexandre B., Florus H., Gary M., Christiane G., François D., et Marc B. Ces dix individus, dont la plupart sont nés entre 1946 et 1962, sont actuellement tous libres sous contrôle judiciaire.

Ceux qui sont connus aujourd'hui sous le surnom des «papis braqueurs» sont tous poursuivis notamment pour «vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, au préjudice de Kim Kardashian et d'autres personnes».

Un procès en quatre semaines

Ce procès se divisera en quatre étapes. La première doit débuter ce lundi 28 avril et jusqu’au 2 mai prochain. Durant cette semaine, des témoins seront auditionnés. La même semaine est également consacrée à la personnalité des accusés.

Puis, la semaine allant du lundi 5 au vendredi 9 mai sera dédiée aussi aux témoins mais également aux experts avant les auditions de parties civiles et les interrogatoires des accusés qui débuteront du lundi 12 au vendredi 16 mai.

C’est au cours de cette même semaine que Kim Kardashian devrait être présente durant le procès. A priori, la star américaine devrait venir témoigner le 13 mai prochain.

Ensuite, il faudra attendre la journée du 20 mai 2025 pour assister aux plaidoiries des parties civiles. Le lendemain, soit le 21 mai, le parquet devrait prononcer ses réquisitions avant le début des plaidoiries de la défense qui se dérouleront sur deux jours, soit les 21 et 22 mai.

Enfin, le dernier jour du procès, soit le 23 mai, est consacré au délibéré. Le verdict devrait être ensuite rendu dans la foulée.