Meurtre dans une mosquée du Gard : «La piste d'un acte antimusulman est privilégiée mais n'est pas la seule», assure le procureur d'Alès

Deux jours après l’assassinat d’un fidèle dans une mosquée de la Grand-Combe (Gard), le procureur d’Alès, Abdelkrim Grini, a donné des détails sur l’enquête ce dimanche 27 avril. Il a assuré que l’agresseur était activement recherché et que «la piste d’un acte antimusulman est privilégiée mais n’est pas la seule».

Un drame et plusieurs questions encore en suspens. Le procureur d’Alès, Abdelkrim Grini, a donné des précisions, ce dimanche, sur l’enquête en cours liée au meurtre à l’arme blanche d’un fidèle dans une mosquée de Grand-Combe (Gard) ce vendredi.

«Nous travaillons d’arrache-pied depuis maintenant plus de 48 heures pour élucider cet assassinat dramatique qui a été commis à l’intérieur d’une mosquée. Dans le cadre de l’enquête, nous avons visionné les images effroyables des différentes vidéos. Je tiens à indiquer toute la détermination de l‘autorité judiciaire, du parquet d’Alès, du procureur de la République que je suis et de l’ensemble des enquêteurs», a détaillé le procureur.

«L’auteur présumé a été formellement identifié. Nous travaillons maintenant pour l’interpeller dans des délais les plus rapides possibles (…) la piste d'un acte à caractère antimusulman est privilégiée. Nous travaillons sur cette dernière mais ce n’est pas la seule. Certains éléments pourraient nous laisser penser que le mobile musulman n’était peut-être pas le mobile premier», a expliqué Abdelkrim Grini en conférence de presse.

70 policiers et gendarmes mobilisés

Présent au côté du procureur d'Alès ce dimanche, devant la sous-préfecture de la commune, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé la mobilisation de 70 policiers et gendarmes pour retrouver l’assaillant.

«Nous avons donné tous les moyens possibles et inimaginables pour qu’on puisse rattraper très vite» le criminel «et croyez-moi ça prendra le moins de temps possible, mais nous l’aurons», a affirmé Bruno Retailleau. Pour parvenir à ses fins, il a ainsi annoncé la mobilisation de 70 policiers et gendarmes pour traquer le suspect.

«Bien sûr, la piste d'un acte antimusulman n'est pas du tout négligée, bien au contraire», a indiqué le ministre de l’Intérieur, tout en ayant «un message de compassion vis-à-vis des proches de celui qui n'est plus, Aboubakar Cissé, et de sa famille».

«C'était une mosquée, un lieu de culte, un lieu de paix, un lieu de prière et de recueillement, et ce jeune homme priait son Dieu. On ne connaît pas encore les mobiles, mais le procureur de la République ne néglige aucune piste, et une fois de plus, il est hors de question de tolérer dans cette société hyper violente ce genre d'actes», a ponctué le ministre.

Un suspect âgé d’une vingtaine d’années

Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années, a porté des dizaines de coups de couteau à un jeune homme en train de prier, avant de filmer sa victime agonisante avec son téléphone portable.

L’assaillant a ensuite répété à deux reprises : «Je l'ai fait (...), ton Allah de merde», avant de manifester son «intention de recommencer», selon le procureur d'Alès. La vidéo, envoyée à un proche, a été furtivement diffusée sur les réseaux sociaux avant d'être supprimée.

Identifié comme Olivier H., le meurtrier présumé est un ressortissant français âgé d'une vingtaine d'années, issu d'une famille bosnienne. Si les enquêteurs ne savent pas où il réside, il se rendait régulièrement dans le Gard où vit une partie de sa famille, selon le magistrat.

Dans la commune encore traumatisée, une marche blanche en souvenir de la victime, un jeune Malien d'une vingtaine d'années également, s'est déroulée ce dimanche après-midi. Depuis la mosquée Khadidja, où s'est déroulé le drame, près d'un millier de personnes ont pris la direction de la mairie de cette petite commune de moins de 5.000 habitants.