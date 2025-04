Mort de Matisse, 15 ans, à Châteauroux : «Je pleure tous les jours, je pense à mon fils», dit son père, un an après le terrible meurtre

Un an après le meurtre de Matisse, poignardé à mort à l’âge de 15 ans lors d’une rixe à Châteauroux, le père de la victime, Christophe Marchais, a réagi sur CNEWS. Il a fait savoir qu’il pleurait «tous les jours», et qu’il pensait toujours à son fils.

Il y a un an jour pour jour, le 27 avril 2024, Matisse, 15 ans, perdait la vie à Châteauroux (Indre) après avoir été poignardé lors d’une rixe. Rapidement, l’auteur présumé des faits a été mis en examen pour «meurtre» et placé en détention provisoire.

Alors que le procès dédié à cette affaire approche à grands pas, soit du 26 au 28 mai 2025, le père de l'adolescent de 15 ans, Christophe Marchais, a réagi au micro de CNEWS.

«Le procès s’approche. C’est ce qu’il fait que l’on se replonge dedans. Honnêtement, je ne sais pas si je vais mieux qu’il y a un an. Je pleure tous les jours, je pense à mon fils. C’est compliqué», nous a-t-il dit.

Un an après la mort de Matisse, son père Christophe Marchais a voulu lui rendre hommage. «C’était un gamin joyeux, un peu moqueur. Il ressemblait à son papa. Il était très sociable. Il aimait le sport collectif. Il jouait au foot depuis tout petit. Il était beaucoup apprécié dans les équipes parce qu’il jouait très bien. Il était rigoleur. C’était un gentil gamin, peut-être trop gentil», a déclaré le père de Matisse à CNEWS.

Le 4 mai 2024, soit une semaine après la mort de Matisse, une marche blanche avait été organisée à Châteauroux, réunissant 8.000 personnes. «Cela fait du bien d’être soutenu et de voir que les gens ont été touchés par ce drame. (…) On a tous un gamin de 15 ans dans notre famille. Heureusement que cela a touché beaucoup de monde», a expliqué Christophe Marchais.

Le père de Matisse a indiqué «ne pas attendre grand-chose» de la part de l’auteur présumé des faits au cours du procès. «Il y a des gens qui me disent que j’aurai des réponses. Je suis persuadé que je n’aurai pas de réponses de sa part parce que l’on sait qu’il y a un souci dans sa tête. Je suis persuadé qu’il s’en fou complètement par ce qu’il s’est passé. Je verrai. Peut-être que je me trompe, mais je me suis déjà préparé à cela. Je le sais depuis le début», a dit le père de Matisse à CNEWS. Et d’ajouter : «J’attends que la justice soit exemplaire».

Le procès se tiendra à huis clos. Le suspect Rahman M. et sa mère, âgée de 37 ans au moment des faits et mise en examen pour «violences volontaires sur personne vulnérable», ont changé de versions à plusieurs reprises durant les auditions.

«Je vais au procès en espérant que la justice soit ferme et exemplaire. J’y vais d’abord de bon cœur parce que je veux que cela se fasse. On pourrait, peut-être, passer à autre chose après (…) Je ne suis pas dans la vengeance. Évidemment j’ai envie qu’il "trinque" un maximum [que l’auteur des faits soit condamné à la peine la plus lourde, ndlr] ne serait-ce que pour l’exemple», a-t-il expliqué.

Trois affaires en quelques mois

Cinq jours avant le drame, soit le 22 avril 2024, Rahman M. était mis en examen dans une autre affaire, sans qu’il ne soit placé en détention provisoire. «Fatalement, s’il avait été placé en détention, on aurait évité le drame», a dénoncé Christophe Marchais. «Il n’était pas à son premier coup d’essai. Matisse était quand même sa troisième agression au couteau. Une troisième affaire en quelques mois», a-t-il précisé.

Concernant l’accompagnement des victimes après le drame, le père de Matisse a indiqué que celles-ci n’étaient pas «bien accompagnées». «Je me suis fait suivre un petit peu. J’ai fait ce que j’ai pu. Au bout de quelques mois, j’ai senti que cela ne changeait pas grand-chose pour moi, donc j’ai arrêté», a-t-il raconté.

A la suite du décès de Matisse, un hommage doit être rendu à l'adolescent de 15 ans ce mercredi 30 avril. L'événement, qui doit débuter à 14h, est intitulé : «La loutre contre la violence». Au cours de celui-ci, Imane Jbara-Sounni et Stéphanie Galoppin, adjointes au Maire de Châteauroux, ainsi que Viriginie Elion, Vice-présidente du département, prendront la parole.

Une conférence sera ensuite animé par Marwan Mohammed, sociologue, afin de «comprendre les comportements violents chez les jeunes». Puis, un texte rédigé par des jeunes bénéficiaires de la bourse jeunesse BAFA sera lu en hommage aux jeunes victimes de violences.

Enfin, le Maire et Président de Châteauroux Métropole, Gil Avérous, s'exprimera vers 17h. L'événement aura lieu sur le parvis d'Equinoxe.